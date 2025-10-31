"Мої діти говорять російською": Приходько жорстко "пройшлася" по Мандзюк

Співачка висловилася з приводу "мовного питання".

Анастасія Приходько розкритикувала Олену Мандзюк / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Мандзюк, Анастасія Приходько

Відома українська співачка Анастасія Приходько різко висловилася про публічних особистостей, які, на її думку, розпалюють мовні конфлікти. В інтерв'ю Наталії Влащенко, де артистка говорила російською, Приходько розкритикувала блогерку Олену Мандзюк.

За словами співачки, подібні висловлювання можуть призвести до серйозних наслідків і навіть спровокувати внутрішній конфлікт у країні.

"Мені здається, що такі як Мандзюк, - це люди, які ведуть нашу країну до громадянської війни. Я, можливо, і грубо кажу, але це моє враження таке... І тепер кожна мало-мальськи людина вирішила, що вона - вершитель долі тієї чи іншої людини. Мені не подобається історія, коли мене намагаються змінити, зламати, змусити щось робити. І я не розумію, кому мені потрібно це доводити і для чого", - висловилася Анастасія.

Анастасія Приходько захистила російську мову / фото: instagram.com, Анастасія Приходько

Співачка також зізналася, що її діти розмовляють російською мовою. За словами Анастасії, це допомагає дітям-переселенцям, які навчаються з її дітьми і ще не володіють українською, швидше адаптуватися в нових умовах.

"Мої діти говорять російською мовою. У моїй ОТГ тільки 8 тисяч переселенців. У класи моїх дітей приходять такі самі діти, які, на жаль, не володіють українською мовою... Я намагаюся об'єднати, адже для мене і Харків, і Львів - це все моя країна", - поділилася співачка.

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Анастасія Приходько влаштувала публічну сварку на своїй сторінці в Instagram. Вона перейшла на російську мову і з лайкою захищалася від звинувачень у "сидінні на двох стільцях".

Також Анастасія Приходько показала, який вигляд має її дочка-підліток Нана, якій виповнилося 15 років. Дівчинка значно виросла і стає все більше схожою на маму. Також зіркова мама поскаржилася на нестерпний характер підлітків.

Про персону: Анастасія Приходько Анастасія Приходько - українська співачка, авторка пісень, громадський і політичний діяч, заслужена артистка України. У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого почала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце. За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

