"Дівчата ревнували": Денисенко розкрила, як псувала стосунки Цимбалюка

Наталка Денисенко з'явилась на "Холостяку" та була розкритикована глядачами.

Наталка Денисенко про стосунки з Тарасом Цимбалюком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка Денисенко з'явилась у шоу "Холостяк"

Акторка розповіла, який Тарас Цимбалюк у стосунках

Українська акторка Наталка Денисенко з'явилась у третьому випуску шоу "Холостяк-14" та розрила таємниці особистого життя Тараса Цимбалюка. Зірка розповіла учасницям про жорсткі реалії акторської кар'єри, з якими доведеться змиритись майбутній партнерці головного героя проєкту.

Наталка розповіла, що акторам іноді доводиться зніматись в інтимних сценах та цілуватись не зі своїми партнерами, і до цього потрібно бути готовим.

"У мене таке було, у Тараса: лягаєш у ліжко з іншим чоловіком або іншою жінкою, цілуєшся. Вас навіть потім машина може везти додому разом", — сказала акторка.

Наталка Денисенко - Холостяк / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

За словами Денисенко, її співпраця на знімальному майданчику з Тарасом Цимбалюком часто негативно впливала на його стосунки. Деякі дівчата не могли не ревнувати його до акторки, не розуміючи специфіку їхніх відносин.

"Тарас — це мій друг. Я знаю його жінок. Я знаю навіть, що деякі дівчата ревнували до мене, до його сестрички", — зізналась Наталка.

Також Денисенко розповіла, як себе насправді поводить Тарас Цимбалюк у стосунках. Артистка зазначила, що актор дуже вірний і ніколи не дивився на інших, коли був у стосунках.

Наталка Денисенко - особисте життя Тараса Цимбалюка / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Насправді Тарас, я ж знаю всіх, хто там був із ним, він був дуже вірним. Коли він був у шлюбі, ніколи не було такого, щоб він міг задивлятися на якусь дівчину", — підсумувала Наталка.

Водночас участь акторки у новому випуску шоу "Холостяк" викликала неоднозначну реакцію глядачів. Прихильники помітили надзвичайну розкутість та близькість Тараса та Наталії, виправдавши реакцію партнерок Цимбалюка.

Наталка Денисенко - реакція глядачів Холостяка / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталку Денисенко розкритикували фанати Цимбалюка / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - хто переміг у "Холостяку" / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

