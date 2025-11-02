"Дівчата ревнували": Денисенко розкрила, як псувала стосунки Цимбалюка

Ви дізнаєтесь:
- Наталка Денисенко з'явилась у шоу "Холостяк"
- Акторка розповіла, який Тарас Цимбалюк у стосунках
Українська акторка Наталка Денисенко з'явилась у третьому випуску шоу "Холостяк-14" та розрила таємниці особистого життя Тараса Цимбалюка. Зірка розповіла учасницям про жорсткі реалії акторської кар'єри, з якими доведеться змиритись майбутній партнерці головного героя проєкту.
Наталка розповіла, що акторам іноді доводиться зніматись в інтимних сценах та цілуватись не зі своїми партнерами, і до цього потрібно бути готовим.
"У мене таке було, у Тараса: лягаєш у ліжко з іншим чоловіком або іншою жінкою, цілуєшся. Вас навіть потім машина може везти додому разом", — сказала акторка.
За словами Денисенко, її співпраця на знімальному майданчику з Тарасом Цимбалюком часто негативно впливала на його стосунки. Деякі дівчата не могли не ревнувати його до акторки, не розуміючи специфіку їхніх відносин.
"Тарас — це мій друг. Я знаю його жінок. Я знаю навіть, що деякі дівчата ревнували до мене, до його сестрички", — зізналась Наталка.
Також Денисенко розповіла, як себе насправді поводить Тарас Цимбалюк у стосунках. Артистка зазначила, що актор дуже вірний і ніколи не дивився на інших, коли був у стосунках.
"Насправді Тарас, я ж знаю всіх, хто там був із ним, він був дуже вірним. Коли він був у шлюбі, ніколи не було такого, щоб він міг задивлятися на якусь дівчину", — підсумувала Наталка.
Водночас участь акторки у новому випуску шоу "Холостяк" викликала неоднозначну реакцію глядачів. Прихильники помітили надзвичайну розкутість та близькість Тараса та Наталії, виправдавши реакцію партнерок Цимбалюка.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред розповідав, що учасниця шоу "Холостяк" Софія Шамія, яка зі скандалом пішла з проєкту за власним бажанням, раптово почала погрожувати. Неочікувану заяву вона зробила на власній сторінці - дівчина готова подавати до суду.
Також Тарас Цимбалюк звернувся по допомогу до Наталки Денисенко на шоу "Холостяк". Акторка з'явилась у третьому епізоді шоу та обговорила разом з головним героєм учасниць проєкту.
Вас може зацікавити:
- Спала з одруженим: Софія Шамія зі скандалом покинула шоу "Холостяк"
- Біллі Айліш публічно попросила багатіїв поділитися грошима: Цукерберг не аплодував
- "Зустрінемось у суді": Софія Шамія погрожує після скандалу на проєкті "Холостяк"
Про персону: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред