Кондратюк назвав найталановитішого випускника "Караоке на майдані": "Не хочу нікого образити"

Ігор Кондратюк розповів, чому в його фаворитах саме цей артист.

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Караоке на Майдані переможці - кого Ігор Кондратюк вважає найталановитішим / колаж: Главред, фото: facebook.com/kondratjukigor

Коротко:

Кондратюк здивував вибором найкращого артиста "Караоке на Майдані" та "Шансу"

Чим зараз займається фаворит шоумена

Музичні талант-шоу "Караоке на Майдані" та "Шанс" подарували Україні багатьох відомих артистів - там свого часу засвітилися Надя Дорофєєва, Тарас Тополя, Тіна Кароль, Наталія Валевська та ін. Продюсером та ідейним натхненником проєктів був Ігор Кондратюк.

У нещодавньому інтерв'ю для Blik він зізнався, кого вважає найталановитішим музикантом, який вийшов з-під крила "Караоке на Майдані" та "Шансу". Шоумен зазначив, що талантів за двадцять років існування шоу було дуже багато, але в його особистому топі виділяється один.

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"Не хочу нікого образити, але назву Пашу Табакова. Він є самодостатнім музикантом і співаком. З пристойним авторським репертуаром. Також Паша написав декілька мюзиклів. У нього є дитяча творча школа у Львові. До слова, Табаков – єдина людина, яка виграла і "Шанс" (ще на Інтері), і "Голос країни" (на 1+1). Повірте, це зробити дуже і дуже непросто. Він творить безперервно, а в деяких переможців талант-шоу були паузи у творчості, а є й такі, про яких ми вже забули", - зазначає Ігор Кондратюк.

Павло Табаков на Караоке на Майдані / facebook.com/kondratjukigor

Павло Табаков переміг у п'ятому сезоні проєкту "Шанс" і другому сезоні "Голосу країни". У 2010 році разом із гуртом Орфей дійшов до півфіналу шоу "Україна має талант". Виступає сольно, керує власною дитячою школою талантів. У 2019 році став композитором дитячого мюзиклу "Фабрика св. Миколая".

Павло Табаков на Караоке на Майдані / facebook.com/kondratjukigor

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Хто такий Ігор Кондратюк? Ігор Кондратюк - український телевізійний ведучий, продюсер, шоумен. З 1999 року - співавтор, продюсер і ведучий програми "Караоке на майдані" (телеканали Інтер, 1+1, СТБ). У 2003-2008 роках був продюсером програми "Шанс". У вокальному талант-шоу телеканалу СТБ "Х-фактор" був суддею, повідомляє Вікіпедія.

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