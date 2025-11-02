Переріс батька: Потап раптово показався з дорослим сином

Ви дізнаєтеся:
Український репер і продюсер Потап, який виїхав за кордон на початку повномасштабної війни, нещодавно зустрівся зі своїм 17-річним сином Андрієм Потапенком. Артист поділився серією спільних знімків в Instagram і зворушливо звернувся до спадкоємця.
У підписі до публікації Потап висловив ніжні почуття до сина і зазначив, що, незважаючи на відстань, між ними завжди зберігається тісний зв'язок. Репер підкреслив, що пишається Андрієм і бажає йому досягти в житті ще більшого успіху, ніж він сам.
"Я пишаюся ним. Я його обожнюю. Ми чудово провели час разом - це була його перша справжня відпустка. Я бачу в ньому себе. Він бачить себе в мені. Я лечу в Маямі, він летить у Лондон. І хоча ми летимо в різних напрямках - наш зв'язок назавжди. Він єдиний чоловік на цій планеті, якому я бажаю більшого успіху, ніж собі. Удачі, мій сину", - написав Потап.
На фото Потап і Андрій позують в однаковому стилі: у коричневих картатих сорочках, широких джинсах і білих футболках. Шанувальники помітили, як сильно подорослішав син музиканта - за останній час він помітно витягнувся і тепер навіть вищий за батька. Також фанати помітили його разючу схожість із матір'ю - продюсеркою Іриною Горовою.
"Щось ти, Олексію Андрійовичу, зменшився!"
"Хлопчик красивий і дуже схожий на маму"
"Ви ж високий, а він уже вищий за вас! Ось це так!"
Раніше Главред повідомляв, що український відомий шоумен Дмитро Коляденко розповів, кого з артистів він не поважає і навіть вважає зрадниками України. Дмитро зазначив, що його дратують Потап, Олег Винник і Влад Яма.
Також український репер і продюсер Потап дав нове інтерв'ю. Як розповів артист, він дуже любить українську мову, і може співати різними мовами. На думку Потапа, мовні скандали виникають через напружене суспільство.
Про персону: Потап
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
