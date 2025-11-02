Переріс батька: Потап раптово показався з дорослим сином

Утікач Потап написав зворушливе звернення до Андрія Потапенка.

https://glavred.net/starnews/pereros-otca-potap-vnezapno-pokazalsya-so-vzroslym-synom-10711535.html Посилання скопійоване

Потап зустрівся із сином / колаж: Главред, фото: instagram.com, Потап

Ви дізнаєтеся:

Потап опублікував фото із сином

Який вигляд має спадкоємець артиста

Український репер і продюсер Потап, який виїхав за кордон на початку повномасштабної війни, нещодавно зустрівся зі своїм 17-річним сином Андрієм Потапенком. Артист поділився серією спільних знімків в Instagram і зворушливо звернувся до спадкоємця.

У підписі до публікації Потап висловив ніжні почуття до сина і зазначив, що, незважаючи на відстань, між ними завжди зберігається тісний зв'язок. Репер підкреслив, що пишається Андрієм і бажає йому досягти в житті ще більшого успіху, ніж він сам.

відео дня

Потап із сином Андрієм / фото: instagram.com, Потап

"Я пишаюся ним. Я його обожнюю. Ми чудово провели час разом - це була його перша справжня відпустка. Я бачу в ньому себе. Він бачить себе в мені. Я лечу в Маямі, він летить у Лондон. І хоча ми летимо в різних напрямках - наш зв'язок назавжди. Він єдиний чоловік на цій планеті, якому я бажаю більшого успіху, ніж собі. Удачі, мій сину", - написав Потап.

Який вигляд має син Потапа / фото: instagram.com, Потап

На фото Потап і Андрій позують в однаковому стилі: у коричневих картатих сорочках, широких джинсах і білих футболках. Шанувальники помітили, як сильно подорослішав син музиканта - за останній час він помітно витягнувся і тепер навіть вищий за батька. Також фанати помітили його разючу схожість із матір'ю - продюсеркою Іриною Горовою.

Андрій Потапенко - син Потапа / фото: instagram.com, Потап

"Щось ти, Олексію Андрійовичу, зменшився!"

"Хлопчик красивий і дуже схожий на маму"

"Ви ж високий, а він уже вищий за вас! Ось це так!"

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український відомий шоумен Дмитро Коляденко розповів, кого з артистів він не поважає і навіть вважає зрадниками України. Дмитро зазначив, що його дратують Потап, Олег Винник і Влад Яма.

Також український репер і продюсер Потап дав нове інтерв'ю. Як розповів артист, він дуже любить українську мову, і може співати різними мовами. На думку Потапа, мовні скандали виникають через напружене суспільство.

Вас може зацікавити:

Про персону: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред