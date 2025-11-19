"З присмаком карнавалу": національний костюм "Міс Всесвіт Україна" обурив мережу

Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" представить рівнянка Софія Ткачук.

Софія Ткачук показала національний костюм для конкурсу "Міс Всесвіт 2025" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ткачук

Ви дізнаєтесь:

Міс Всесвіт Україна показала свою конкурсну сукню

Що про неї думають українці

Модель і бізнесвумен Софія Ткачук показала національний костюм, у якому представила Україну на Miss Universe 2025, і спричинила жваві обговорення в мережі. Кадрами образу "Міс Всесвіт Україна" поділилась у Instagram.

Для конкурсантки створили сукню, натхненну символом "голуба миру". Білу сукню на талії прикрашав великий птах із розкритими крилами, оздоблений стразами. Яскравими акцентами стали елемент на спідниці в кольорах українського прапора та глобус, що символізував світ без війни.

"На глобусі Україна позначена червоними квітками маку — символом пам’яті про полеглих, символом крові, пролитої за свободу, і нагадуванням про ціну, яку ми платимо за можливість жити в мирі", - поділилась учасниця.

Софія Ткачук - "Міс Всесвіт Україна" / фото: instagram.com, Софія Ткачук

Користувачі мережі відзначили красу Софії Ткачук та підкреслили, що вболіватимуть за представницю України.

Українці вболівають за Софію Ткачук / скрін з Instagram

Коментаторам сподобався національний костюм Софії Ткачук / скрін з Instagram

Софії Ткачук побажали перемоги на конкурсі "Міс Всесвіт" / скрін з Instagram

Втім, костюм, покликаний передати прагнення до миру, несподівано розділив аудиторію.Багатьом коментаторам не сподобалась надто буквальна реалізація ідеї, дешевий вигляд сукні та її схожість на карнавальний образ.

Коментатори порівняли сукню Софії Ткачук з карнавальним костюмом / скрін з Instagram

Національний костюм Софії Ткачук не сподобався прихильнику / скрін з Instagram

Сукня Софії Ткачук може бути неекологічною / скрін з Instagram

На захист національного костюму учасниці стала Анна Філімонова — президентка конкурсу "Міс Всесвіт Україна". У коментарях під дописом вона назвала критичні коментарі "хейтом з дивану".

Відповідь Анни Філімонової / скрін з Instagram

Анна Філімонова захистила костюм Софії Ткачук / скрін з Instagram

Про конкурс Міс Всесвіт "Міс Всесвіт" - щорічний міжнародний конкурс краси. Один із найпрестижніших конкурсів краси у світі, входить до "Великої четвірки" разом із конкурсами "Міс світу", "Міс Інтернешнл" і "Міс Земля". За даними Вікіпедії, конкурс було вперше показано по американському національному телебаченню 1955 року. У 1960 році шоу змінило місце розташування з Каліфорнії на Флориду. До 1971 року конкурс проходив на території США, а з 1972 року - щороку в новій країні.

