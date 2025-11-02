Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Співачка Йолка змінила слова пісні, щоб не згадувати Україну: кринжове відео

Олена Кюпелі
2 листопада 2025, 09:28
133
Російська співачка Йолка переспівала свій хіт, щоб зайвий раз не згадувати Україну.
співачка Елка
Співачка Йолка опустилася остаточно / колаж: Главред, фото: instagram.com/elkasinger

Коротко:

  • Що зробила Йолка зі своєю піснею
  • Як тепер вона звучить

Співачка українського походження Йолка, яка довгий час працює в Росії і мовчить про жорстоке військове вторгнення терористичної Росії в Україну та продовжує розважати своїми піснями росіян, пробила дно.

Уродженка Ужгорода переспівала свій хіт "Прованс", щоб не згадувати в ньому Україну і не "засмучувати" російську публіку. Зокрема, у тексті пісні є слова: "А завтра о 7:22 я буду в Борисполі сидіти в літаку і думати про пілота".

відео дня

Тим часом, виступаючи в терористичній Росії перед росіянами, співачка прибрала слово "Бориспіль" із пісні. Замість нього прозвучало: "А завтра о 7:22 я буду летіти до тебе".

Позиція Йолки про напад Росії на Україну

Співачка Йолка обрала мовчазну позицію щодо війни в Україні. Вона продовжує давати концерти в Росії та платити податки країні-агресору. У мережі миготіла інформація, що Йолка таємно донатить ЗСУ, але підтвердження цієї інформації немає.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв про скандальний виступ Вуді Аллена на московському кінофестивалі. Знаменитий режисер спробував виправдатися перед шанувальниками і потрапив до списку "Миротворця".

Раніше стало відомо про те, що Йолка могла донатити гроші на українську армію. Таке відкриття про Єлизавету Іванців (справжнє ім'я співачки) зробив блогер Богдан Беспалов.

Вас також може зацікавити:

Про персону: співачка Йолка

Йолка (Єлизавета Іванцева) - російська співачка з України, колишня учасниця КВК. Народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді. За підсумками 2012 року Йолка була визнана найбільш ротованим виконавцем на російських радіостанціях. З 2010 по 2012 рік Йолка була суддею українського шоу "X-фактор" на телеканалі СТБ.

Артистка співпрацює з російськими лейблами, податки від діяльності яких надходять до бюджету рф, побічно фінансуючи війну в Україні. Прослуховування треків цього виконавця на Apple Music, Spotify, Youtube Music і в соцмережах допомагає спонсорувати війну.

Вона мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Що відбувається в Покровську: бійці розповіли про ситуацію в місті

Що відбувається в Покровську: бійці розповіли про ситуацію в місті

11:02Фронт
Після зустрічі з Cі Цзіньпіном: Трамп зробив загадкову заяву про "вічний мир"

Після зустрічі з Cі Цзіньпіном: Трамп зробив загадкову заяву про "вічний мир"

10:39Світ
Бої загострюються, росіяни можуть відкрити шлях до більших міст - CNN

Бої загострюються, росіяни можуть відкрити шлях до більших міст - CNN

08:54Фронт
Реклама

Популярне

Більше
"Варто закупитися зараз": який продукт до новорічного столу сильно зросте в ціні

"Варто закупитися зараз": який продукт до новорічного столу сильно зросте в ціні

Карта Deep State онлайн за 2 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

В жодному разі не "велике дякую" - як правильно дякувати українською

В жодному разі не "велике дякую" - як правильно дякувати українською

Можете накликати біду: яке 2 листопада церковне свято та чого краще не робити у цей день

Можете накликати біду: яке 2 листопада церковне свято та чого краще не робити у цей день

Ціна перевищила 600 гривень: в Україні неочікувано здорожчав популярний продукт

Ціна перевищила 600 гривень: в Україні неочікувано здорожчав популярний продукт

Останні новини

11:29

Гороскоп на листопад 2025 для Риб: сюрпризи, зміни та доленосні зустрічі

11:03

Гороскоп Таро на тиждень з 3 по 9 листопада: Тельцям - нове, Ракам - важливе рішення

11:02

Що відбувається в Покровську: бійці розповіли про ситуацію в місті

10:39

Після зустрічі з Cі Цзіньпіном: Трамп зробив загадкову заяву про "вічний мир"

10:23

Переріс батька: Потап раптово показався з дорослим сином

Гроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим ГардусГроші йдуть із "Лукойла", ніхто не захоче сваритися з Трампом - Максим Гардус
10:10

Популярний продукт в Україні став "золотим": в магазинах просять 110 грн за кг

10:03

Гороскоп на тиждень з 3 по 9 листопада: Раки отримають пораду, Терезам - шанс

09:51

Курс може шалено стрибнути вгору: скільки коштуватиме валюта з понеділка

09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 листопада (оновлюється)

Реклама
09:28

Співачка Йолка змінила слова пісні, щоб не згадувати Україну: кринжове відеоВідео

09:18

Росія здригається від вибухів: дрони уразили "жирну" ціль

09:00

Карта Deep State онлайн за 2 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:54

Бої загострюються, росіяни можуть відкрити шлях до більших міст - CNN

08:24

Росіяни завдали удару по магазину на Дніпропетровщині: загинули двоє хлопчиків

07:48

РФ підступно вдарила по Запоріжжю: майже 60 тисяч людей без світлаФото

05:34

Як розколоти волоські горіхи так, щоб половинки залишилися цілими: хитрі способи

04:33

Гороскоп на завтра 3 листопада: Близнюкам - подарунок, Скорпіонам - критика

03:30

Масштабний зсув на дні: розкрито таємницю гігантського розлому в Тихому океані

02:40

Поверніть білизні первісну білизну: домашній метод, який працює краще за магазинні засоби

01:25

Колишні повернуться: яким ТОП-4 знакам зірки підготували зустріч із минулим

Реклама
01 листопада, субота
23:55

Цікавий тест на IQ: спробуйте знайти захованого слона за 21 секунду

22:30

Як не втратити страховий стаж: що важливо знати про трудову після оцифрування

22:29

4 дуже суворі заборони: що не можна робити у свято 2 листопада

22:29

Знову без світла: Укренерго оприлюднило графіки відключень на 2 листопада

21:38

Армія РФ атакувала Дніпропетровщину: є загиблі та поранені, пошкоджена інфраструктура

21:30

РФ готує масовані удари по Україні: названо ймовірні цілі обстрілів

20:27

Знищено три дивізії: ЗСУ "перемололи" десятки тисяч росіян разом із технікою

20:23

Атака по енергетиці: частина Сумщини залишилася без електрики через ворожі удари

20:03

Леся Нікітюк поділилася найважливішою подією і розкрила ім'я сина

19:57

Чи можна паркуватися на тротуарі: поліція назвала умову для уникнення штрафу

19:42

Майже у всіх областях оголосили І рівень небезпечності: буде дуже сильний туман

19:28

Під ударом логістика росіян: штурмовики ДШВ поліпшили становище в ПокровськуВідео

19:10

Почався дванадцятий раунд війни: що це значитьПогляд

18:57

Ціни на популярні продукти стрімко падають - що взимку буде дешевшим, ніж торік

18:30

Секрет мікрохвильовки, про який знають одиниці: одна прихована функція змінює всеВідео

18:27

Можете накликати біду: яке 2 листопада церковне свято та чого краще не робити у цей день

17:35

Гроші та безкоштовні ​3000 км​: Зеленський оголосив про "зимову підтримку" для українців

17:26

"Продовжуємо зачистку": Сирський розкрив деталі висадки десанту ГУР у Покровську

17:18

Кілька магнітних бур увірвуться в Україну в листопаді: названо небезпечні дати

16:35

У мережі з'явилося фото моторошно постарілого засудженого американського репера

Реклама
16:28

Трамп не дасть Україні програти, його стратегія вразила Путіна - The Telegraph

16:28

Найгірша ситуація не в Покровську: в DeepState розповіли, де найбільше просунувся ворог у жовтні

16:09

Гороскоп Таро на завтра 2 листопада: Ракам - перемога, Левам - довіряти собі

16:01

Patriot "надто дороге задоволення" у боротьбі з КАБами: "Флеш" назвав альтерантивуВідео

15:58

"Це було красиво, хлопці зайшли": з'явились деталі операції ГУР у Покровську

15:32

Оксфорд Медікал відзначає своє 20-річчя відкриттям найбільшого в мережі медичного центру новини компанії

15:27

РФ штурмує Покровськ із новою тактикою: офіцер ЗСУ розкрив тривожні деталі

15:01

ЗСУ контролюють позиції на території РФ: з'явились цікаві подробиці

14:35

В жодному разі не "велике дякую" - як правильно дякувати українськоюВідео

14:06

Як повернути блиск ложкам і виделкам: що варто покласти у посудомийну машинку

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінПотапНастя КаменськихСофія Ротару
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти