Співачка українського походження Йолка, яка довгий час працює в Росії і мовчить про жорстоке військове вторгнення терористичної Росії в Україну та продовжує розважати своїми піснями росіян, пробила дно.

Уродженка Ужгорода переспівала свій хіт "Прованс", щоб не згадувати в ньому Україну і не "засмучувати" російську публіку. Зокрема, у тексті пісні є слова: "А завтра о 7:22 я буду в Борисполі сидіти в літаку і думати про пілота".

Тим часом, виступаючи в терористичній Росії перед росіянами, співачка прибрала слово "Бориспіль" із пісні. Замість нього прозвучало: "А завтра о 7:22 я буду летіти до тебе".

Позиція Йолки про напад Росії на Україну

Співачка Йолка обрала мовчазну позицію щодо війни в Україні. Вона продовжує давати концерти в Росії та платити податки країні-агресору. У мережі миготіла інформація, що Йолка таємно донатить ЗСУ, але підтвердження цієї інформації немає.

Про персону: співачка Йолка Йолка (Єлизавета Іванцева) - російська співачка з України, колишня учасниця КВК. Народилася 2 липня 1982 року в Ужгороді. За підсумками 2012 року Йолка була визнана найбільш ротованим виконавцем на російських радіостанціях. З 2010 по 2012 рік Йолка була суддею українського шоу "X-фактор" на телеканалі СТБ. Артистка співпрацює з російськими лейблами, податки від діяльності яких надходять до бюджету рф, побічно фінансуючи війну в Україні. Прослуховування треків цього виконавця на Apple Music, Spotify, Youtube Music і в соцмережах допомагає спонсорувати війну. Вона мовчить про військове вторгнення Росії в Україну.

