Ексдружина футболіста Пятова розповіла про стосунки: "По-перше, я жінка"

Коротко:
- Юлія Пятова розлучилася з українським футболістом минулої осені
- Нині мама чотирьох розповіла про самотність і нове життя без чоловіка
Трохи менше року тому Андрій та Юлія Пятови оголосили про завершення їхніх стосунків після 20 років разом. Причина їхнього розлучення залишається таємницею, хоча український футболіст звинувачує в розставанні саме себе.
Нещодавно Юлія Пятова у своєму блозі в Instagram розповіла, як переживає самотність. "Я сумую за відчуттям спокою, довіри, безпеки і безтурботності, за надійною стіною, яка завжди поряд, за теплом і ніжністю", - каже вона.
Водночас колишня дружина Пятова зазначає, що вона не падає духом - вона дбає про себе, чотирьох спільних дітей і намагається жити своє найкраще життя.
Що ж стосується прощення, тут Юлія має досить філософські погляди. "Жінки - істоти непередбачувані. Можемо казати, що не пробачимо ніколи, і пробачати, або що пробачимо все, і не пробачати. Залежить від ситуації, обставин і бажання! Але важливо завжди обирати себе, і вже з того стану виносити вирок", - переконана Пятова.
Про персону: Андрій Пятов
Андрій Пятов - український футболіст, іменитий воротар. Колишній капітан національної збірної України. Учасник трьох чемпіонатів Європи та чемпіонату світу 2006. Заслужений майстер спорту України. Батько чотирьох дітей, повідомляє Вікіпедія.
