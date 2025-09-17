Колишня дружина Юрія Нікітіна заговорила про нові стосунки: "Є шанс потрапити"

Ольга Горбачова після розлучення згадала про новий шлях в особистому житті.

Ольга Горбачова зараз - співачка заговорила про особисте життя після розлучення / колаж: Главред, фото: instagram.com/gorbachovaolga

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін вдруге розлучилися

Артистка після розриву заговорила про нового чоловіка

Наприкінці липня 2025 року українська співачка Ольга Горбачова повідомила, що перебуває в стані розставання зі своїм двічі чоловіком, музичним продюсером Юрієм Нікітіним (2009 року пара вже розлучалася, але зійшлася через два роки - прим. редактора).

При цьому артистка зазначила, що розрив стався мирно - вона була його ініціатором, оскільки "в якийсь період зрозуміла, що від чогось має відмовитися". Цим чимось виявився шлюб із Нікітіним.

Нещодавно Ольга у своєму блозі в Instagram опублікувала пост про нові стосунки після розриву. Роздуми співачки схожі і на афірмацію, і на особисте зізнання.

"Я поки не знаю іншої концепції, крім як присвячувати себе Чоловікові. Коли я її засвою, тоді, можливо, у мене знову стануться стосунки. А поки є шанс потрапити в ту ж саму історію, навіщо в неї потрапляти? Навчися концепції "присвячувати життя собі". І тоді інші захочуть присвятити його тобі", - пише Горбачова.

Варто зазначити, що одним із чинників, який вплинув на рішення артистки розлучитися з чоловіком, було те, що вона почала розчинятися в цих стосунках, адже йому були потрібні вся її увага і любов.

Про персону: Юрій Нікітін Юрій Нікітін - український музичний продюсер, творець і генеральний директор компанії Mamamusic. 2007 року Нікітін став музичним продюсером першої української "Фабрики зірок" на Новому каналі, 2010 року став музичним продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканалу 1+1, повідомляє Вікіпедія. Продюсер Вєрки Сердючки та гурту KAZKA, у минулому - Ірини Білик, гуртів НеАнгели та NikitA.

