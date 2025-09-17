"Повинен мамі відповісти": Кошовий розсекретив особливі стосунки Зеленського

Євген Кошовий розповів, як президент спілкується з мамою Риммою Володимирівною.

Євген Кошовий розповів про стосунки Володимира Зеленського з мамою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Євген Кошовий, Володимир Зеленський

Євген Кошовий розповів про стосунки Зеленського з мамою

Як Римма Зеленська підтримує сина

Зірка "Кварталу-95" та друг Володимира Зеленського Євген Кошовий розповів про трепетні стосунки президента України з мамою. За словами актора, між Зеленським та його матір’ю існує постійний зв'язок. Про це він поділився в ефірі "Сніданку з 1+1".

Кошовий зазначив, що всі учасники "Кварталу-95" добре знали батьків Зеленського та мали теплу традицію — після концертів збиратися в них удома на вечерю. Навіть коли син був далеко, Римма Володимирівна не переставала про нього турбуватися. Євген пригадав, що якщо вона не могла додзвонитися до Володимира, то телефонувала йому:

"Казала: 'Женя, а де Вова?' А я відповідав: 'Риммо Володимирівно, ну трохи зайнята людина'. Я йому SMS писав, що його мама розшукує. Він казав: 'Добре, я наберу'", — згадує Кошовий.

Володимир Зеленський з батьками та друзями з "Кварталу-95" / фото: instagram.com, Олександр Зеленський

За словами актора, мама Володимира Зеленського дуже хвилювалася, коли він вирішив іти в політику, і навіть просила друзів підтримати сина.

"Якось Римма Володимирівна сказала: 'Женю, скажи, будь ласка, навіщо?' Я відповів, що, по-перше, не можу сперечатися з Володимиром, а по-друге, якщо він приймає рішення, то знає, на що йде. Вона ж додавала: 'Ну, ви ж там йому допомагайте'", — поділився актор.

Маленький Володимир Зеленський на руках Римми Зеленської / фото: instagram.com, Володимир Зеленський

Кошовий також розповів, що батьки президента уважно стежать за подіями в Україні та постійно тримають зв’язок із сином. Попри зайнятість Зеленського, вони спілкуються щодня.

"А Римма Володимирівна сидить, слухає і навіть подумки опікується своєю дитиною. Я думаю, що вона спілкується щодня. Вона знає, що він президент, вона знає, що він зайнятий, але він повинен мамі відповісти", — підсумував Кошовий.

Раніше Главред повідомляв, що актор "Кварталу-95" Євген Кошовий розповів про важливе рішення, яке ухвалила його донька Варвара щодо майбутнього. Цього року вона стала студенткою та обрала спеціальність — менеджмент і режисура шоу-бізнесу.

Також дружина шоумена Ксенія поділилася ніжними світлинами з двома доньками — Варварою та Серафимою. На фото жіноча частина сім'ї Кошових позує на тлі моря в однакових темних купальниках, мрійливо відкинувши голови назад. Підпис до знімка Ксенія залишила у вигляді емодзі червоного серця.

Про персону: Євген Кошовий Євген Вікторович Кошовий - український актор кіно, телебачення та озвучування, шоумен, телеведучий.З 2005 року і по теперішній час - учасник шоу "Вечірній квартал", "Вечірній Київ", ведучий "Чисто News", з 2012 року - член журі телешоу "Розсміши коміка". З 2019 року ведучий "Ліги Сміху", повідомляє "Вікіпедія".

