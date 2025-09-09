Через 10 років: Тіна Кароль розчулила фотографіями з дорослим сином

Тіна Кароль показала сина 10 років тому і зараз.

https://glavred.net/stars/spustya-10-let-tina-karol-rasstrogala-fotografiyami-so-vzroslym-synom-10696505.html Посилання скопійоване

Тіна Кароль із сином Веніаміном Огіром біля сімейного будинку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Кароль

Ви дізнаєтеся:

Тіна Кароль опублікувала фото із сином

Як змінився Веніамін Огір

Українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників зворушливими світлинами з єдиним сином Веніаміном Огіром. 16-річний спадкоємець артистки нещодавно приїжджав в Україну побачити зіркову маму. Тіна поділилася знімками у своєму Instagram.

Кароль разом із сином повторила кадр із фотосесії десятирічної давнини і показала, наскільки подорослішала і змужніла її дитина. На фото Тіна ніжно піднімає рукою підборіддя сина. Єдина відмінність - тепер Веніаміну довелося сісти, щоб поза повністю збіглася з оригіналом.

відео дня

"Ти моє натхнення", - підписала публікацію співачка.

Тіна Кароль із сином Веніаміном Огіром 10 років тому і зараз / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Крім того, Тіна зробила кілька знімків із сином біля їхнього сімейного будинку. На кадрах артистка зі щасливою посмішкою тискає його щоки та позує разом із Веніаміном на ґанку. Фотографії вийшли дуже теплими, домашніми і наповненими літньою атмосферою.

Тіна Кароль і Веніамін Огір - фотосесія / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Для фотосесії мама і син обрали кілька образів. Кароль сяяла в мінімалістичній білій сукні, а також у двох комплектах: ультракороткий топ з довгою спідницею в білому кольорі та ансамбль у поєднанні зеленого та рожевого.

Тіна Кароль і Веніамін Огір - луки / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Аутфіти Веніаміна були підібрані так, щоб гармонійно поєднуватися з луками зіркової мами. Він позував у стильному шоколадному костюмі та в кількох комплектах із сорочок і шортів, колірна гама яких перегукувалася з вбранням співачки.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український телеведучий Юрій Горбунов опублікував архівне фото з Тіною Кароль, на якому співачку можна і не впізнати. Фотографія доводить, що Тіна за час кар'єри часто експериментувала зі стилем і не боялася яскравих образів.

Також Тіна Кароль розповіла, які очікування покладає на свого сина Веніаміна, який навчається у Великій Британії. За словами співачки, найменше вона хотіла, щоб зіркова дитина стала мажором. Вона розповіла, які науки вивчає Веніамін за кордоном і чи виправдовує він її надії.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред