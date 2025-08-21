"Не зможу пояснити це інакше, як убивство": Метт Деймон мало не помер на руках у друга

За життя Деймона боролися півтори години.

https://glavred.net/starnews/ne-smogu-obyasnit-eto-inache-kak-ubiystvo-mett-deymon-chut-ne-umer-na-rukah-u-druga-10691327.html Посилання скопійоване

Метт Деймон новини - Джиммі Кіммел розповів моторошну історію про актора / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте більше:

Що сталося з Меттом Деймоном

Як актора вдалося врятувати

Оскароносний актор Метт Деймон мав близькосмертний досвід. Про це в інтерв'ю для Variety розповів його близький друг, ведучий і комік Джиммі Кіммел.

Нещасний випадок стався із зіркою вдома у Кіммела. На вечерю Джиммі приготував свинячі реберця. Метт прийшов дуже голодним - жадібно поглинаючи їжу він вдавився шматочком кістки. Півтори години актора намагалися врятувати.

відео дня

"Я сказав: "Ми повинні відвезти його в лікарню", тому що, якщо він помре в моєму домі, я потраплю до в'язниці на все життя. Я ніколи не зможу пояснити це інакше, як убивство. Ми довго шукали інформацію на YouTube і врешті-решт дійшли висновку, що потрібно дати йому з'їсти невеликі шматочки хліба, щоб ребро пройшло до шлунка - і хліб врятував йому життя. Ми багато разів пробували застосувати прийом Геймліха. Але ребро було занадто глибоко", - згадує Кіммел.

Джиммі Кіммел - близький друг Метта Деймона / instagram.com/jimmykimmel

Метт Деймон і Джиммі Кіммел / instagram.com/jimmykimmel

Главред зазначає, що в подібних небезпечних випадках варто негайно звернутися до лікарів за кваліфікованою допомогою.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред повідомив, що португальський футболіст Кріштіану Роналду одружиться з коханою, моделлю Джорджиною Родрігес. Пара разом уже дев'ять років, дівчина виховує п'ятьох дітей спортсмена.

Також Іванка Трамп показала онука-красеня Дональда Трампа. Улюблена донька президента США похизувалася 11-річним Джозефом, який росте точною копією свого батька.

Читайте також:

Про персону: Метт Деймон Метт Деймон - американський актор кіно, телебачення та озвучування, сценарист і продюсер. Лауреат премії Оскар і двох премій Золотий глобус, а також номінант на премії Еммі і BAFTA. Найвідоміші фільми за участю Метта Деймона: "Розумник Вілл Гантінґ" (1997), "Врятувати рядового Раяна" (1998), "Догма" (1999), "Талановитий містер Ріплі" (1999); три частини про пригоди друзів Оушена; тетралогія про Джейсона Борна, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред