"Не зможу пояснити це інакше, як убивство": Метт Деймон мало не помер на руках у друга

Анна Підгорна
21 серпня 2025, 01:30
32
За життя Деймона боролися півтори години.
Метт Деймон
Метт Деймон новини - Джиммі Кіммел розповів моторошну історію про актора / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте більше:

  • Що сталося з Меттом Деймоном
  • Як актора вдалося врятувати

Оскароносний актор Метт Деймон мав близькосмертний досвід. Про це в інтерв'ю для Variety розповів його близький друг, ведучий і комік Джиммі Кіммел.

Нещасний випадок стався із зіркою вдома у Кіммела. На вечерю Джиммі приготував свинячі реберця. Метт прийшов дуже голодним - жадібно поглинаючи їжу він вдавився шматочком кістки. Півтори години актора намагалися врятувати.

відео дня

"Я сказав: "Ми повинні відвезти його в лікарню", тому що, якщо він помре в моєму домі, я потраплю до в'язниці на все життя. Я ніколи не зможу пояснити це інакше, як убивство. Ми довго шукали інформацію на YouTube і врешті-решт дійшли висновку, що потрібно дати йому з'їсти невеликі шматочки хліба, щоб ребро пройшло до шлунка - і хліб врятував йому життя. Ми багато разів пробували застосувати прийом Геймліха. Але ребро було занадто глибоко", - згадує Кіммел.

Джиммі Кіммел
Джиммі Кіммел - близький друг Метта Деймона / instagram.com/jimmykimmel
Метт Деймон, Джиммі Кіммел
Метт Деймон і Джиммі Кіммел / instagram.com/jimmykimmel

Главред зазначає, що в подібних небезпечних випадках варто негайно звернутися до лікарів за кваліфікованою допомогою.

Раніше Главред повідомив, що португальський футболіст Кріштіану Роналду одружиться з коханою, моделлю Джорджиною Родрігес. Пара разом уже дев'ять років, дівчина виховує п'ятьох дітей спортсмена.

Також Іванка Трамп показала онука-красеня Дональда Трампа. Улюблена донька президента США похизувалася 11-річним Джозефом, який росте точною копією свого батька.

Про персону: Метт Деймон

Метт Деймон - американський актор кіно, телебачення та озвучування, сценарист і продюсер. Лауреат премії Оскар і двох премій Золотий глобус, а також номінант на премії Еммі і BAFTA. Найвідоміші фільми за участю Метта Деймона: "Розумник Вілл Гантінґ" (1997), "Врятувати рядового Раяна" (1998), "Догма" (1999), "Талановитий містер Ріплі" (1999); три частини про пригоди друзів Оушена; тетралогія про Джейсона Борна, повідомляє Вікіпедія.

