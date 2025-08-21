"Не зможу пояснити це інакше, як убивство": Метт Деймон мало не помер на руках у друга

Читайте більше:
- Що сталося з Меттом Деймоном
- Як актора вдалося врятувати
Оскароносний актор Метт Деймон мав близькосмертний досвід. Про це в інтерв'ю для Variety розповів його близький друг, ведучий і комік Джиммі Кіммел.
Нещасний випадок стався із зіркою вдома у Кіммела. На вечерю Джиммі приготував свинячі реберця. Метт прийшов дуже голодним - жадібно поглинаючи їжу він вдавився шматочком кістки. Півтори години актора намагалися врятувати.
"Я сказав: "Ми повинні відвезти його в лікарню", тому що, якщо він помре в моєму домі, я потраплю до в'язниці на все життя. Я ніколи не зможу пояснити це інакше, як убивство. Ми довго шукали інформацію на YouTube і врешті-решт дійшли висновку, що потрібно дати йому з'їсти невеликі шматочки хліба, щоб ребро пройшло до шлунка - і хліб врятував йому життя. Ми багато разів пробували застосувати прийом Геймліха. Але ребро було занадто глибоко", - згадує Кіммел.
Главред зазначає, що в подібних небезпечних випадках варто негайно звернутися до лікарів за кваліфікованою допомогою.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред повідомив, що португальський футболіст Кріштіану Роналду одружиться з коханою, моделлю Джорджиною Родрігес. Пара разом уже дев'ять років, дівчина виховує п'ятьох дітей спортсмена.
Також Іванка Трамп показала онука-красеня Дональда Трампа. Улюблена донька президента США похизувалася 11-річним Джозефом, який росте точною копією свого батька.
Читайте також:
- "Їла дуже мало": голлівудська українка Міла Куніс розповіла про складний етап
- "Вважаю, що буде": зірка "Баффі" розкрила правду про своє повернення в серіал
- "Джастін був не в захваті": чому "обламався" роман Перрі і Трюдо насправді
Про персону: Метт Деймон
Метт Деймон - американський актор кіно, телебачення та озвучування, сценарист і продюсер. Лауреат премії Оскар і двох премій Золотий глобус, а також номінант на премії Еммі і BAFTA. Найвідоміші фільми за участю Метта Деймона: "Розумник Вілл Гантінґ" (1997), "Врятувати рядового Раяна" (1998), "Догма" (1999), "Талановитий містер Ріплі" (1999); три частини про пригоди друзів Оушена; тетралогія про Джейсона Борна, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред