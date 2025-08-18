"Їла дуже мало": голлівудська українка Міла Куніс розповіла про складний етап

Куніс тижнями могла ходити з синцями по всьому її тілу.

Американська акторка родом з України Міла Куніс розкрила незручну правду про себе. Слова зірки наводить видання Page Six.

15 років тому на екрани вийшов психологічний трилер "Чорний лебідь", у якому Куніс грала головну суперницю персонажа Наталі Портман у битві за роль Чорного лебедя. Акторкам належало грати балерин - виснажених, але фізично витривалих, витончених, але войовничих.

У бесіді з Vogue Міла зізналася, що на фізичну підготовку у неї і Наталі було вкрай мало часу. Тоді і в період репетицій та зйомок, крім психологічного напруження у зв'язку з сюжетом, тіла акторок працювали до повного виснаження. На майданчику Куніс навіть отримала травму.

"Моя підготовка полягала в тому, що я багато танцювала і дуже мало їла - я знаю, що цього не можна говорити, але це правда. Я пила багато бульйону і танцювала по 12 годин на день. Ми знімали ці танцювальні сцени годинами, і в мене були синці по всьому тілу від того, що мене постійно піднімали. Я також вивихнула плече на самому початку зйомок і думала, що все пропало, але Даррен (Аронофскі, режисер "Чорного лебедя" - прим. редактора) відправив мене до акупунктуриста, і я прийшла в норму", - розповіла Міла Куніс.

Міла Куніс під час зйомок к/ф Чорний лебідь / imdb.com

Про персону: Міла Куніс Міла Куніс - американська актриса кіно і телебачення. Почала кар'єру 1993 року, знявшись у кількох рекламних роликах. У 14 років Куніс отримала роль Джекі в серіалі "Шоу 70-х", у якому знімалася протягом восьми років. З 1999 року актриса озвучує Мег Гріффін в анімаційному серіалі "Гріффіни". Її прорив у кіно стався 2008 року з роллю у фільмі "У прольоті". За свою більш ніж двадцятирічну кар'єру знялася в близько тридцяти різножанрових фільмах, серед яких "Макс Пейн", "Книга Ілая", "Секс по дружбі", "Третій зайвий", "Оз: Великий і Жахливий" і дилогія "Дуже погані матусі". Однією з найбільш значущих ролей акторки в кіно є роль балерини Лілі у фільмі "Чорний лебідь", за яку її було нагороджено премією "Сатурн" і номінували на "Золотий глобус" і Премію Гільдії кіноакторів США за кращу жіночу роль другого плану, пише Вікіпедія.

