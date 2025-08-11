Після дев'яти років та п'яти дітей: Кріштіану Роналду одружується з коханою

Джорджина Родрігес нарешті дочекалася пропозиції руки і серця від футболіста.

https://glavred.net/stars/posle-devyati-let-i-pyati-detey-krishtianu-ronaldu-zhenitsya-na-vozlyublennoy-10688975.html Посилання скопійоване

Кріштіану Роналду одружується - футболіст освідчився Джорджині Родрігес / колаж: Главред, фото: instagram.com/georginagio

Коротко:

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес разом з 2016 року

Спортсмен нарешті вирішив зробити обраницю своєю офіційною дружиною

Португальський футболіст Кріштіану Роналду та іспанська модель Джорджина Родрігес нарешті вирішили зав'язати вузлик. 11 серпня кохана зіркового спортсмена і мама п'ятьох його дітей (зокрема й від попередніх стосунків Роналду) стала офіційно його нареченою.

"Так, я згодна. У цьому і в усіх інших моїх життях", - написала Родрігес у своєму блозі в Instagram, та опублікувала фото обручки з величезним діамантом, яку їй підніс футболіст.

відео дня

Варто зазначити, що Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес стали парою в 2016 році. Перші їх заручини відбулися у 2018-му, проте близько восьми років закохані чекали слушного моменту.

"Я завжди кажу їй: "(Буде весілля) коли станеться те саме "клацання". Як і все в нашому житті, і вона знає, про що я говорю. Це може статися через рік, через півроку або через місяць. Я на 1000% впевнений, що це станеться", - заявляв Кріштіану Роналду ще в березні 2025 року.

Кріштіану Роналду одружується - футболіст освідчився Джорджині Родрігес / instagram.com/georginagio

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 58-річна Памела Андерсон почала зустрічатися з 73-річною суперзіркою. Новий коханий зізнався в ніжних почуттях ще в жовтні 2024-го, але таємне стало явним лише зараз.

Також стало відомо, що Бред Пітт думає про новий роман Дженніфер Еністон із гіпнотерапевтом. Романтична історія акторів закінчилася ще 20 років тому, але Пітт все ще наглядає за колишньою дружиною.

Читайте також:

Про персону: Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду - португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії. Чемпіон Європи, п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Вважається одним із найкращих футболістів усіх часів, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред