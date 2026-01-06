Незручне питання про Україну загнало МЗС Китаю у глухий кут - що сталося

Речниця МЗС КНР Мао Нін презентувала чотири принципи, які нібито мають зупинити війну.

Китай пояснив свій підхід до завершення війни / Колаж: Главред, фото: Білий дім, Офіс президента України, kremlin.ru

Головне:

Китай дотримується чотирьох принципів для врегулювання війни

Китай підтримує мирні переговори

Речниця МЗСне змогла пояснити різницю у ситуації між Україною та Венесуелою

Підхід Китаю до врегулювання війни Росії проти України базується на чотирьох мирних принципах. Пекін поважає суверенітет та територіальну цілісність всіх держав, а також враховує законні інтереси безпеки кожної країни. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, пише Укрінформ.

"В основі підходу Китаю до розв'язання цього питання лежать чотири мирні принципи, висунуті головою КНР Сі Цзіньпіном, а саме: суверенітет і територіальна цілісність усіх країн повинні поважатися, цілі та принципи Статуту ООН мають дотримуватись, законні інтереси безпеки всіх країн повинні сприйматися серйозно, а всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи, повинні бути підтримані", - сказала Мао. відео дня

Попри гучні заяви про суверенітет, речниця МЗС КНР ухилилася від прямої відповіді на запитання журналістів щодо розбіжностей у реакціях Китаю на міжнародні події. Зокрема, вона не змогла пояснити, чому Пекін різко засуджує дії США у Венесуелі, але досі не засудив повномасштабну агресію Росії проти України.

Мао Нін також ухилилася від прямої відповіді на запитання, у чому, з точки зору Китаю, полягає різниця між подіями у Венесуелі та Україні. Речниця додала, що позиція Китаю нібито є "об’єктивною та справедливою" й очевидною для всієї міжнародної спільноти.

"З першого дня кризи (війни в Україні - ред.) Китай залишається відданим просуванню мирних переговорів та політичного врегулювання кризи", - заявила Мао Нін.

Позиція Китаю щодо війни / Інфографіка: Главред

Чи змусить Китай зупинити війну Росіїю - думка експерта

Колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур заявив в інтерв'ю Главреду, що Китай був, є та у найближчій перспективі залишатиметься союзником Росії. За його словами, Пекін не допустить поразки Москви через свої стратегічні та економічні інтереси, а також схожість систем управління.

Шамшур додав, що спроби тиснути на Китай, щоб змінити його позицію щодо Росії, є нереалістичними. Єдиним позитивним впливом Китаю стало стримування Росії від використання ядерної зброї, що узгоджується з позицією інших постійних членів Ради Безпеки ООН.

"Щоб ця ситуація змінилася, необхідно, щоб Китай втратив інтерес до Росії. Однак я не бачу жодних ознак того, що це може статися найближчим часом - навіть у короткостроковій перспективі", - наголосив він.

Відносини КНР та Росії - новин за темою

Як повідомляв Главред, на початку грудня 2025 року Росія та Китай провели третій раунд спільних протиракетних навчань на території РФ. У Пекіні підкреслили, що вони не спрямовані проти жодної третьої сторони.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко вважає, що Китаю вигідне продовження війни, оскільки це підтримує його економіку через постачання озброєнь Росії. Проте, за його словами, вже 2026 року Китай може зіткнутися з серйозними економічними проблемами, а його дії залежатимуть лише від власних інтересів.

Крім цього, у жовтні президент США Дональд Трамп обговорив із Сі Цзіньпіном ситуацію в Україні та домовився про спільні зусилля щодо врегулювання війни. Трамп зазначив, що Китай купує російську нафту, але це питання під час розмови не обговорювалося.

