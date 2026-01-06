У Туреччині заарештували зірку "Чудового століття"

Її звинувачують у серйозних злочинах, за які їй доведеться відповідати перед законом.

Турецьку актрису заарештували / Колаж Главред, фото medyascope.tv

Коротко:

У чому звинувачують турецьку актрису

Чим прославилася Езгі Ейюбоглу

Під час операції по боротьбі з наркотиками в Стамбулі затримали відому турецьку актрису і зірку серіалу "Величне століття" Езгі Ейюбоглу.

Як пише medyascope.tv, крім неї було затримано вісім підозрюваних. Езгі Ейюбоглу - одна з тих, на кого було видано ордер на арешт за звинуваченням у вживанні наркотиків.

відео дня

Езгі Ейюбоглу заарештували / Фото Haber 46

"Під час обшуків було вилучено пістолети без ліцензії та з ліцензією, сотні видів наркотиків, приналежності для вживання наркотиків, фальшиві долари і пачки грошей. Ймовірні злочини, вчинені під час операції, охоплюють торгівлю наркотиками, підбурювання і сприяння проституції, а також злочини, пов'язані зі зброєю...", - пишуть турецькі журналісти.

Ейюбоглу було звільнено за розпорядженням прокуратури після завершення всіх процедур у поліцейській дільниці.

Езгі Ейюбоглу заарештували / Фото Haber 46

Затриманим висунуто звинувачення за кількома статтями. Їх підозрюють у вживанні заборонених речовин, сприянні їхньому незаконному розповсюдженню, а також у підбурюванні та посередництві під час організації проституції - діях, що переслідуються за законом.

Про персону: Езгі Еюбоглу Езгі Еюбоглу - турецька актриса і модель. Найбільш відома роллю Айбіге-хатун у культовому телесеріалі "Величне століття". У 2001 році Еюбоглу стала фіналісткою конкурсу моделей Elite Model Look, а через два роки посіла друге місце на конкурсі "Міс Туреччина". З 2007 року бере участь у показах мод і знімається в музичних відеокліпах.

