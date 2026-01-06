Рус
Скільки миротворців відправлять в Україну: ЗМІ дізналися, що вони захищатимуть

Віталій Кірсанов
6 січня 2026, 14:00
1882
Поки що немає ясності, наскільки близько потенційні сили "Коаліції охочих" перебуватимуть до лінії зіткнення.
Основну частину військ мають надати Франція та Велика Британія
Основну частину військ мають надати Франція та Велика Британія / колаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Коротко:

  • Основну частину військ мають надати Франція та Велика Британія
  • Туреччина візьме на себе відповідальність за безпеку в Чорному морі

У разі припинення вогню чисельність миротворчого контингенту в Україні може налічувати від 15 до 20 тис. осіб. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що сподівається представити під час зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі "конкретні безпекові зобов'язання" щодо України після переговорів. Ідея полягає в тому, щоб у разі припинення вогню була чіткість щодо складу та розгортання миротворчих сил.

відео дня

"Деякі чиновники кажуть, що в різних європейських столицях звучать різні цифри щодо чисельності контингенту. Коливаються вони від 15 до 20 тис., хоча дехто сподівається, що це буде ближче до 30 тис. миротворців, які потурбуються про безпеку моря, неба і суші", - ідеться в матеріалі.

Зазначається, що жодних військових планів оприлюднено не було, проте основну частину військ мають надати Франція та Велика Британія, які відповідатимуть за наземний і повітряний компоненти. Туреччина дала зрозуміти, що візьме на себе відповідальність за безпеку транспортних шляхів у Чорному морі.

Утім, як пише видання, поки що немає ясності, наскільки близько потенційні сили "Коаліції охочих" перебуватимуть до лінії зіткнення. Більшість європейських чиновників, з якими спілкувалося видання, вважають, що їх розгорнуть на заході України для підтримки і навчання українських військ.

Західні війська в Україні

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що наразі обговорюється варіант із розміщенням на території України європейського військового контингенту, але це не гарантія безпеки, а сили стримування.

Він зазначив, що європейські війська не стоятимуть на лінії фронту і не виступатимуть військовим щитом для України.

Відправлення військ в Україну - що відомо

Як повідомляв Главред, міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш говорив, що Польща готова підтримати союзників у разі ухвалення ними рішення направити військові контингенти до України, надавши необхідну інфраструктуру та логістику. Водночас польські військовослужбовці безпосередньо в місії участі не братимуть.

Водночас міністр оборони Джон Хілі заявив, що Велика Британія готова відправити в Україну свої війська, але тільки після досягнення перемир'я з Росією.

Країни Європи, які згодні брати участь у військовому компоненті "коаліції охочих", можуть розгорнути до 15 тисяч своїх військових в Україні протягом перших шести місяців після завершення війни. Про це повідомляє Welt з посиланням на джерела в Брюсселі.

Про джерело: Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

Гороскоп Таро на завтра 7 января: Козерогам - время упрощать, Львам - прогресс

