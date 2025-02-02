10 років без Кузьми: донька Скрябіна прийшла на могилу музиканта

Коротко:
- Десять років тому Кузьма Скрябін розбився в автомобільній аварії
- Єдина донька артиста вшанувала його пам'ять
Український співак, автор пісень, письменник, продюсер, ведучий і лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко, також відомий як Кузьма Скрябін, загинув 2 лютого 2015 року внаслідок ДТП - його особистий автомобіль, за кермом якого був сам музикант, зіткнувся з молоковозом. Артиста не стало до приїзду швидкої допомоги та рятувальників.
Сьогодні - 10 років від дня смерті Кузьми. У трагічну для сучасної культури дату могилу батька відвідала єдина донька Скрябіна - Барбара.
У своєму блозі в Instagram вона показала, який зараз вигляд має останній притулок зірки. "10 років. А біль не стане менше ніколи", - написала Барбара Кузьменко.
Кузьму Скрябіна поховано на кладовищі в Брюховичах, Львівська область. Прощання з легендою відбувалося в Преображенському соборі у Львові.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що українській співачці Анні Трінчер висунули звинувачення в плагіаті. Суперечки викликав кліп на новий трек артистки, який фанати нібито вже бачили сім років тому в іншої зірки.
Також українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська розповіла про стосунки зі старшою донькою, яка зараз переживає підлітковий період.
Читайте також:
- "Необхідно відійти": Настя Каменських зробила заяву на тлі скандалу Потапа
- "Був хлопчик": Макс Барських уперше заговорив про батьківство
- Наречений Лесі Нікітюк уперше зізнався, чим "приборкав Королеву"
Хто такий Кузьма Скрябін?
Андрій Кузьменко - український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Лідер гурту "Скрябін". Герой України (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ст. (2015, посмертно). Заслужений артист Автономної Республіки Крим (2008).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред