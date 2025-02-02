10 років без Кузьми: донька Скрябіна прийшла на могилу музиканта

Барбара Кузьменко сумує за своїм легендарним батьком

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Барбара Кузьменко показала, який вигляд має могила Кузьми Скрябіна / колаж: Главред, фото: facebook.com/skryabinofficial

Коротко:

Десять років тому Кузьма Скрябін розбився в автомобільній аварії

Єдина донька артиста вшанувала його пам'ять

Український співак, автор пісень, письменник, продюсер, ведучий і лідер гурту Скрябін Андрій Кузьменко, також відомий як Кузьма Скрябін, загинув 2 лютого 2015 року внаслідок ДТП - його особистий автомобіль, за кермом якого був сам музикант, зіткнувся з молоковозом. Артиста не стало до приїзду швидкої допомоги та рятувальників.

Сьогодні - 10 років від дня смерті Кузьми. У трагічну для сучасної культури дату могилу батька відвідала єдина донька Скрябіна - Барбара.

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У своєму блозі в Instagram вона показала, який зараз вигляд має останній притулок зірки. "10 років. А біль не стане менше ніколи", - написала Барбара Кузьменко.

Кузьму Скрябіна поховано на кладовищі в Брюховичах, Львівська область. Прощання з легендою відбувалося в Преображенському соборі у Львові.

Барбара Кузьменко показала, який вигляд має могила Кузьми Скрябіна / instagram.com/kuzmenko_barbara

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Раніше Главред розповідав, що українській співачці Анні Трінчер висунули звинувачення в плагіаті. Суперечки викликав кліп на новий трек артистки, який фанати нібито вже бачили сім років тому в іншої зірки.

Також українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська розповіла про стосунки зі старшою донькою, яка зараз переживає підлітковий період.

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Хто такий Кузьма Скрябін? Андрій Кузьменко - український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий, продюсер, актор. Лідер гурту "Скрябін". Герой України (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ст. (2015, посмертно). Заслужений артист Автономної Республіки Крим (2008).

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