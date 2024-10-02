"Найсильніша любов і рідність": Коляденко одружився і розповів про обраницю

Музикант зізнався, яка жінка підкорила його серце.

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Пилип Коляденко одружився - син Діми Коляденка розкрив подробиці свого шлюбу / колаж: Главред, фото: instagram.com/philipp_kolyadenko

Українському музиканту Пилипу Коляденку, синові хореографів Олени Коляденко та Діми Коляденка, свого часу приписували романи з багатьма відомими жінками. У його джентельменському списку Раміна Есхакзай, Tayanna та ін.

Однак лише нещодавно співзасновник гурту "Kadnay" і засновник творчої спілки "Phil it" зізнався, що вже давно став розсудливим і почав будувати свою сім'ю. Про це Коляденко-молодший розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Артист розповів, що одружений уже близько трьох років. Його обраниця - перукар, яка працює на різних театральних, концертних і знімальних майданчиках. Особистість своєї дружини Пилип воліє не розкривати.

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"Вона у мене перукарка. Але вона працює із зірками так само в творчості, у театрах. Вона теж всюди працює як митець, допомагає мені особисто. Мені завжди було все одно на публічність. Я завжди любив поруч з собою класних, яскравих, впевнених, чуттєвих, ніжних людей. Це найвпевненіший мій вибір в людині, яку я бачу поруч. Ми багато чого прожили: два ковіди й війну. Вона довірилася мені, а я – їй. Це було рішення двох сердець. Зі мною важко жити: я не зосереджений, я літаю. Але в побуті немає жодних проблем", - поділився він.

Також Пилип Коляденко розповів про думку зіркових батьків про його бажання укласти шлюб: "Ми радилися з батьками, говорили з татом і мамою. У нас була бесіда стосовно моєї впевненості в цьому, наскільки це актуально. Бо зараз багато пар, які просто живуть і насолоджуються життям. І чомусь мною було прийнято таке рішення. Це найсильніша любов і рідність".

Хто такий Діма Коляденко? Дмитро Коляденко - український хореограф, танцівник, телеведучий і співак. Працював над популярними мюзиклами "Попелюшка", "Божевільний день, або Одруження Фігаро", "Снігова королева", а також телепроєктами "Шанс", "Шоуманія", "Майданс".

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