Кріштіану Роналду запалив під хіт Вєрки Сердючки - деталі

Дмитро Волканов розповів про кумедну ситуацію з футболістом на корпоративі.

Дмитро Волканов розповів історію про Роналду і Вєрку Сердючку / колаж: Главред, фото: instagram.com/cristiano, instagram.com/olenamozgova1

Коротко:

Дмитро Волканов розповів історію про Кріштіану Роналду

Артистові вдалося поспостерігати за ним під час вечірки

Український співак Дмитро Волканов був бек-вокалістом Вєрки Сердючки, тож у концертних турах зірки побачив багато чого. Незвичайним досвідом він поділився під час участі в шоу "Хто зверху?".

Волканов розповів історію, в яку не повірила команда суперниць і його власна. Артист поділився, що на власні очі бачив, як португальський футболіст Кріштіану Роналду хвацько витанцьовував під хіт Вєрки Сердючки "Ще не вмерла Україна".

"Я працював у колективі Вєрки Сердючки беквокалістом. У Монако ми працювали на закритому заході, і Кріштіану вже Роналденко танцював під пісню "Ще не вмерла Україна", - розповів Дмитро Волканов здивованій аудиторії.

Дмитро Волканов розповів історію про Роналду та Вєрку Сердючку / Скриншот YouTube

Про персону: Дмитро Волканов Дмитро Волканов (Volkanov) - український співак. Творчий шлях розпочав з участі у "Х-факторі", де він дійшов до суперфіналу та потрапив до команди Андрія Данилка. Після проєкту, отримав запрошення працювати в колективі Вєрки Сердючки бек-вокалістом (загалом пропрацювавши 4 роки). Сольну кар'єру розпочав після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році, повідомляє Вікіпедія.

