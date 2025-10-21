"Перезнімали": фіналістка Холостяка розкрила єдиний сценарій шоу

Фіналістка 13-го сезону Настя Юзьвак розкрила головну інтригу "Холостяка".

Анастасія Юзьвак розкрила, чи є сценарій на шоу "Холостяк" / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Юзьвак

Ви дізнаєтеся:

Чи є у шоу "Холостяк" сценарій

Які сцени перезнімалися

Фіналістка романтичного шоу "Холостяк-13" астролог Анастасія Юзьвак, яка боролася за серце Олександра "Терена" Будька, розкрила головну інтригу проекту. Учасниця розповіла у своєму Instagram, чи є у шоу сценарій і які сцени їм доводилося перезнімати кілька разів.

Анастасія розповіла, що деякі сцени дійсно знімалися за сценарієм, і це були рекламні інтеграції. Учасницям доводилося робити кілька дублів, щоб досягти гарного результату. В іншому на шоу дівчата мали повну свободу дій.

Анастасія Юзьвак з Інною Бєлень / фото: instagram.com, Анастасія Юзьвак

"Правда в тому, що ми все знімаємо в реальному житті, ось як іде - так і знімаємо. Немає жодного сценарію. Єдине, коли в нас були моменти реклами, ось так ми перезнімали кілька разів один кадр... А ось живі моменти розмови, живі моменти з дівчатами - нічого не перезнімалося", - заявила Юзьвак.

Фіналістка зазначила, що іноді редактори "Холостяка" могли допомогти учасницям і підказати тему для обговорень. Анастасія висловила думку, що це було необхідно, адже перебуваючи разом 24/7 учасниці знають одна про одну все.

Анастасія Юзьвак - "Холостяк-13" / фото: instagram.com, Анастасія Юзьвак

"Нам потрібно на камеру що-небудь цікаве обговорювати. Редактори могли дати нам теми, і ми починали розкручувати їх для вас у цікавому форматі", - розповіла Настя Юзьвак.

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

