"Перезнімали": фіналістка Холостяка розкрила єдиний сценарій шоу

Фіналістка романтичного шоу "Холостяк-13" астролог Анастасія Юзьвак, яка боролася за серце Олександра "Терена" Будька, розкрила головну інтригу проекту. Учасниця розповіла у своєму Instagram, чи є у шоу сценарій і які сцени їм доводилося перезнімати кілька разів.
Анастасія розповіла, що деякі сцени дійсно знімалися за сценарієм, і це були рекламні інтеграції. Учасницям доводилося робити кілька дублів, щоб досягти гарного результату. В іншому на шоу дівчата мали повну свободу дій.
"Правда в тому, що ми все знімаємо в реальному житті, ось як іде - так і знімаємо. Немає жодного сценарію. Єдине, коли в нас були моменти реклами, ось так ми перезнімали кілька разів один кадр... А ось живі моменти розмови, живі моменти з дівчатами - нічого не перезнімалося", - заявила Юзьвак.
Фіналістка зазначила, що іноді редактори "Холостяка" могли допомогти учасницям і підказати тему для обговорень. Анастасія висловила думку, що це було необхідно, адже перебуваючи разом 24/7 учасниці знають одна про одну все.
"Нам потрібно на камеру що-небудь цікаве обговорювати. Редактори могли дати нам теми, і ми починали розкручувати їх для вас у цікавому форматі", - розповіла Настя Юзьвак.
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
