"Поводиться огидно": Кріштіану Роналду застосував силу до фаната

Португальський футболіст Кріштіану Роналду - один із найвідоміших спортсменів сучасності. Для багатьох він є прикладом для наслідування, проте репутація у зірки футболу не зовсім бездоганна.
В інформаційному просторі давно ходять чутки про непорядне ставлення Роналду до своїх фанатів. Нещодавно в Мережі з'явилося відеопідтвердження того, що Кріштіану може бути грубим з особливо нав'язливими шанувальниками.
Користувач Х на ім'я Себас Кракбол опублікував відео, де футболіст грубо штовхає фаната, який підбіг до нього зробити селфі, з підписом: "Кріштіану Роналду знову показує, що він поводиться огидно зі своїми фанатами, а потім знаходяться люди, які хочуть піднести його як приклад для наслідування, хоча є десятки подібних відео".
Видання Daily Mail повідомило, що інцидент стався в одному з португальських готелів. Кріштіану Роналду конфлікт із шанувальником не коментує.
Дивіться відео, де Кріштіану Роналду штовхає фаната:
Cristiano Ronaldo vuelve a demostrar ser una mierda de persona con sus fans y luego hay gente que te lo quiere vender como ejemplo cuando hay docenas de videos así ???? pic.twitter.com/nRErl46Bva- Sebas Crackbol (@Crackbol10) September 5, 2025
Про персону: Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду - португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії. Чемпіон Європи, п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Вважається одним із найкращих футболістів усіх часів, повідомляє Вікіпедія.
