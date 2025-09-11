"Поводиться огидно": Кріштіану Роналду застосував силу до фаната

Роналду не став церемонитися, через що став антигероєм у Мережі.

https://glavred.net/starnews/vedet-sebya-otvratitelno-krishtianu-ronaldu-primenil-silu-k-fanatu-10697060.html Посилання скопійоване

Кріштіану Роналду новини - футболіст потрапив у скандал через фаната / колаж: Главред, фото: instagram.com/cristiano

Коротко:

Роналду був грубий зі своїм фанатом

У Мережі зазначають, що це не перший такий випадок

Португальський футболіст Кріштіану Роналду - один із найвідоміших спортсменів сучасності. Для багатьох він є прикладом для наслідування, проте репутація у зірки футболу не зовсім бездоганна.

В інформаційному просторі давно ходять чутки про непорядне ставлення Роналду до своїх фанатів. Нещодавно в Мережі з'явилося відеопідтвердження того, що Кріштіану може бути грубим з особливо нав'язливими шанувальниками.

відео дня

Користувач Х на ім'я Себас Кракбол опублікував відео, де футболіст грубо штовхає фаната, який підбіг до нього зробити селфі, з підписом: "Кріштіану Роналду знову показує, що він поводиться огидно зі своїми фанатами, а потім знаходяться люди, які хочуть піднести його як приклад для наслідування, хоча є десятки подібних відео".

Видання Daily Mail повідомило, що інцидент стався в одному з португальських готелів. Кріштіану Роналду конфлікт із шанувальником не коментує.

Дивіться відео, де Кріштіану Роналду штовхає фаната:

Cristiano Ronaldo vuelve a demostrar ser una mierda de persona con sus fans y luego hay gente que te lo quiere vender como ejemplo cuando hay docenas de videos así ???? pic.twitter.com/nRErl46Bva - Sebas Crackbol (@Crackbol10) September 5, 2025

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що колишня дівчина Брукліна Бекхема, американська акторка Хлоя Грейс Морец, одружилася зі своєю подругою, моделлю Кейт Гаррісон.

Також стало відомо, що у "Людини-павука" Тома Голланда невиліковні розлади. Актор розкрив труднощі, з якими йому доводиться стикатися під час роботи.

Читайте також:

Про персону: Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду - португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії. Чемпіон Європи, п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Вважається одним із найкращих футболістів усіх часів, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред