Уже офіційно Бражко: Даша Квіткова засвітила свій новий паспорт

Даша Квіткова заінтригувала шанувальників / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квіткова

Даша Квіткова показала новий паспорт

Яке в неї прізвище

Українська відома блогерка Даша Квіткова провокує нові чутки про своє заміжжя з футболістом Володимиром Бражком, який нещодавно зробив їй пропозицію.

На своїй сторінці в Instagram блогерка засвітила своє прізвище "Бражко" в новому паспорті. Тепер шанувальники ще більше впевнені, що кохані узаконили свої стосунки.

Новий паспорт Даші Квіткової / фото: скрін instagram.com, Даша Квіткова

Поки ні Даша, ні Володимир публічно не розповіли про подію, але нещодавно вона вже показувала фото, на якому було багато букетів. Також Квіткова почала носити ще одну каблучку на безіменному пальці.

Даша Квіткова / фото: instagram.com, Даша Квіткова

Ще більше зацікавило те, що Бражко почав виходити на поле з кільцем, яке теж видніється на безіменному пальці.

Особисте життя Даші Квіткової

Раніше Даша була одружена з українським шоуменом Нікітою Добриніним з 2020 до 2023 року, у пари є спільний син Лев і вони зуміли зберегти дружні стосунки. До виховання хлопчика долучився і нинішній коханий блогерки Володимир, який часто проводить із ним час і навіть бере із собою на футбольне поле.

Даша Квіткова / інфографіка: Главред

Про персону: Даша Квіткова Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн. підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

