Після трьох років стосунків: Дмитро Волканов уперше показав свою дівчину

Volkanov привітав кохану з річницею.

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Volkanov новини - який вигляд має дівчина Дмитра Волканова / колаж: Главред, фото: instagram.com/dimavolkanov

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На початку квітня Волканов розповів, що не самотній

Кілька тижнів потому він показав обраницю

Український співак Дмитро Волканов приховував своє особисте життя - перші його деталі стали відомі лише на початку квітня, коли артист зізнався, що вже близько трьох років перебуває в серйозних стосунках з дівчиною. Разом вони будують плани на майбутнє, і працюють над їх здійсненням.

Однак про те, хто вона, і який вигляд має, стало відомо лише кілька тижнів потому. Артист опублікував постільне селфі з коханою - так Волканов привітав її з третьою річницею стосунків.

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Дівчину Дмитра Волканова звуть Наталія. Вона - майстер манікюру та педикюру, має власний кабінет. До речі, на відміну від свого зіркового коханого, вона менш потайлива в тому, що стосується їхніх стосунків.

Volkanov новини - який вигляд має дівчина Дмитра Волканова / instagram.com/dimavolkanov_my_soul

Романтичні фото з Волкановим на сторінці Наталії почали з'являтися ще 2023 року.

Volkanov новини - який вигляд має дівчина Дмитра Волканова / .instagram.com/marmur_ka_

Volkanov новини - який вигляд має дівчина Дмитра Волканова / .instagram.com/marmur_ka_

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Хто такий Дмитро Волканов? Дмитро Волканов (Volkanov) - український співак. Творчий шлях розпочав з участі у "Х-факторі", де він дійшов до суперфіналу та потрапив до команди Андрія Данилка. Після проєкту, отримав запрошення працювати в колективі Вєрки Сердючки бек-вокалістом (загалом пропрацювавши 4 роки). Сольну кар'єру розпочав після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році, повідомляє Вікіпедія.

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