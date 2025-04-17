Після трьох років стосунків: Дмитро Волканов уперше показав свою дівчину

Стисло:
- На початку квітня Волканов розповів, що не самотній
- Кілька тижнів потому він показав обраницю
Український співак Дмитро Волканов приховував своє особисте життя - перші його деталі стали відомі лише на початку квітня, коли артист зізнався, що вже близько трьох років перебуває в серйозних стосунках з дівчиною. Разом вони будують плани на майбутнє, і працюють над їх здійсненням.
Однак про те, хто вона, і який вигляд має, стало відомо лише кілька тижнів потому. Артист опублікував постільне селфі з коханою - так Волканов привітав її з третьою річницею стосунків.
Дівчину Дмитра Волканова звуть Наталія. Вона - майстер манікюру та педикюру, має власний кабінет. До речі, на відміну від свого зіркового коханого, вона менш потайлива в тому, що стосується їхніх стосунків.
Романтичні фото з Волкановим на сторінці Наталії почали з'являтися ще 2023 року.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що українська акторка Ольга Сумська після вистави потрапила під обстріл дорогою на залізничний вокзал. Вона поділилася моторошними кадрами з Дніпропетровщини.
Також українська ведуча Леся Нікітюк спровокувала чутки про таємний шлюб із нареченим-військовим. Дмитро Бабчук освідчився Лесі Іванівні на початку січня.
Читайте також:
- Який зараз вигляд має молодша донька Нікітіна та Горбачової - 10-річна Серафима
- Ігор Кондратюк зізнався, чи загравав із ним путініст Сосєдов на "Х-Факторі"
- "Тепер офіційно": Катерина Кухар повідомила про поповнення в родині
Хто такий Дмитро Волканов?
Дмитро Волканов (Volkanov) - український співак. Творчий шлях розпочав з участі у "Х-факторі", де він дійшов до суперфіналу та потрапив до команди Андрія Данилка. Після проєкту, отримав запрошення працювати в колективі Вєрки Сердючки бек-вокалістом (загалом пропрацювавши 4 роки). Сольну кар'єру розпочав після початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред