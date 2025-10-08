"Корява була зустріч": Лілія Подкопаєва висловилася про батька-росіянина

Чоловік так і не став для Подкопаєвої близькою людиною.

https://glavred.net/starnews/koryavaya-byla-vstrecha-liliya-podkopaeva-vyskazalas-ob-otce-rossiyanine-10704959.html Посилання скопійоване

Лілія Подкопаєва біографія - гімнастка заговорила про батька / колаж: Главред, фото: instagram.com/podkopayeva_official

Коротко:

Батько втратив зв'язок із Лілією Подкопаєвою ще в ранньому дитинстві спортсменки

Гімнастка розповіла про зустріч із татом

Лілію Подкопаєву, легендарну українську гімнастку, ростила і виховувала мама - батьки розлучилися, коли майбутній зірці спорту було всього два роки. Батько Подкопаєвої - росіянин. Він не прагнув підтримувати стосунки з донькою. Після того, як пішов із сім'ї, він уперше побачив Лілію через 22 роки.

"На жаль, я навіть не знала, як спілкуватися, тому що... Це була перша зустріч із дитинства. Я не знала, як звертатися, як правильно. "Тато" я не могла сказати, "Сашо" я теж не могла сказати. На "ти" чи на "ви". Дуже дискомфортно було. Мені здалося, що корява була зустріч", - поділилася гімнастка в бесіді з Марічкою Падалко.

відео дня

Також Лілія Подкопаєва додала, як складаються стосунки з біологічним батьком. Точніше не складаються - у спортсменки немає жодної інформації про нього. "Я не знаю [де він зараз], чесно. Батьки розлучилися, коли мені було два роки", - каже вона.

Лілія Подкопаєва біографія - гімнастка заговорила про батька / Скриншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що ворожий шахед вдарив біля рідного дому Костянтина Грубича в Полтаві. За словами ведучого, житло постраждало через ударну хвилю.

Також український актор-воїн Володимир Ращук розкрив деталі про народження сина. Хлопчик з'явився на світ 5 жовтня - за місяць до передбачуваного терміну. Зірковий батько був присутній на пологах.

Читайте також:

Про персону: Лілія Подкопаєва Лілія Подкопаєва - українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред