"Було б значно важче": актор-воїн Ращук розкрив деталі про народження сина

Володимир Ращук розповів про своє довгоочікуване щастя.

https://glavred.net/starnews/bylo-by-znachitelno-slozhnee-akter-voin-rashchuk-raskryl-detali-o-rozhdenii-syna-10704680.html Посилання скопійоване

Володимир Ращук діти - актор розповів про сина від Вікторії Білан / колаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Читайте більше:

Який зріст і вага у новонародженого сина Володимира Ращука та Вікторії Білан

Чому зіркові батьки назвали хлопчика Яремою

5 жовтня українські актори Володимир Ращук і Вікторія Білан вдруге стали батьками. У пари з'явився син, якого назвали Яремою. Про пологи дружини і значення незвичайного імені зірковий батько розповів у розмові з Oboz.ua.

Ярема Ращук з'явився на світ вагою 3060 грамів, і зростом у 49 сантиметрів. Незважаючи на те, що хлопчик народився на місяць раніше, лікарі повідомили подружжю, що для Вікторії це добре. "Лікар сказав, що нам дуже пощастило, що він народився раніше. Бо якби дочекався свого терміну, був би дуже великий – понад чотири кілограми. Дружині було би значно важче його народити", - каже Володимир.

відео дня

Що ж стосується імені сина, то тут Ращук і Білан обирали між двома варіантами - Нестор і Ярема. Зупинилися на другому, оскільки в ньому, на думку батьків, об'єдналися козацький дух і важливе тлумачення.

"Вважали, що у чоловічому імені обов’язково має бути літера "р" – це символ мужності. Ярема походить від староєврейського Єремій, що означає "піднесений Богом". А Ярема – це, по суті, таке козацьке", - поділився актор.

Володимир Ращук діти - актор розповів про сина від Вікторії Білан / фото: instagram.com/volodymyr_rashchuk

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про зміни в особистому житті української акторки Наталки Денисенко. Вона готується стати мамою, і сподівається на народження ще й доньки.

Також дружина співака Віктора Павліка, блогерка і концертна директорка Катерина Репяхова, показала обличчя після невдалої пластики. Через цю помилку їй знову доведеться звертатися до хірургів.

Читайте також:

Про персону: Володимир Ращук Ращук Володимир Анатолійович (нар. 11 жовтня 1987 р.) - український театральний і кіноактор, спортсмен і військовослужбовець, командир 7-ї роти 3-го Батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж". Має звання "лейтенант", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред