"Фігачило пекельно": шахед вдарив біля рідного дому Костянтина Грубича

Під час атаки в оселі перебувала рідна людина Грубича.

Атака рф на Полтаву 7 жовтня - постраждав будинок Костянтина Грубича / колаж: Главред, фото: facebook.com/nejnich, t.me/OleksiiKuleba

Коротко:

Полтава постраждала від терористичної атаки країни-агресора

Удар зачепив рідний дім ведучого Костянтина Грубича

У ніч на 7 жовтня країна-окупант атакувала Полтаву. Від повітряного удару постраждало локомотивне депо - рухомий склад, адміністративні та складські приміщення тощо.

Крім офіційних спікерів, про масовану атаку у своєму блозі у Facebook розповів український ведучий Костянтин Грубич - недалеко від депо розташоване його родинне гніздо, а сама установа в нього завжди асоціювалася з дитинством.

Зараз у будинку мешкає брат Грубича Богдан. Він розповів, що житло під час атаки рф тряслося так, що вилетіло скло. "Боже, якже мені в душі гупнуло, коли дізнався про шахедний ворожий терор локомотивного депо у Полтаві! Це ж за пів кілометра від моєї рідної хати! Брат пише, що фігачило пекельно, хата трусилася як груша, і скло все ж таки вилетіло… Господи! Як важко… Я ж виріс у тому депо. І ось виродки дісталися і сюди. Понищили, потрощили. Слава Богу, люди усі начебто живі . Як тепер все там відновлювати - питання риторичне. Сили землякам!" - написав ведучий.

Атака рф на Полтаву 7 жовтня - постраждав будинок Костянтина Грубича / фото: facebook.com/nejnich

Про персону: Констянтин Грубич Костянти́н Володи́мирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) — журналіст, ведучий телепрограми "Знак якості" та "Твій День", повідомляє Вікіпедія.

