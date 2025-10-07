Рус
"Фігачило пекельно": шахед вдарив біля рідного дому Костянтина Грубича

Анна Підгорна
7 жовтня 2025, 23:36
Під час атаки в оселі перебувала рідна людина Грубича.
Константин Грубич
Атака рф на Полтаву 7 жовтня - постраждав будинок Костянтина Грубича / колаж: Главред, фото: facebook.com/nejnich, t.me/OleksiiKuleba

Коротко:

  • Полтава постраждала від терористичної атаки країни-агресора
  • Удар зачепив рідний дім ведучого Костянтина Грубича

У ніч на 7 жовтня країна-окупант атакувала Полтаву. Від повітряного удару постраждало локомотивне депо - рухомий склад, адміністративні та складські приміщення тощо.

Крім офіційних спікерів, про масовану атаку у своєму блозі у Facebook розповів український ведучий Костянтин Грубич - недалеко від депо розташоване його родинне гніздо, а сама установа в нього завжди асоціювалася з дитинством.

Зараз у будинку мешкає брат Грубича Богдан. Він розповів, що житло під час атаки рф тряслося так, що вилетіло скло. "Боже, якже мені в душі гупнуло, коли дізнався про шахедний ворожий терор локомотивного депо у Полтаві! Це ж за пів кілометра від моєї рідної хати! Брат пише, що фігачило пекельно, хата трусилася як груша, і скло все ж таки вилетіло… Господи! Як важко… Я ж виріс у тому депо. І ось виродки дісталися і сюди. Понищили, потрощили. Слава Богу, люди усі начебто живі . Як тепер все там відновлювати - питання риторичне. Сили землякам!" - написав ведучий.

Константин Грубич
Атака рф на Полтаву 7 жовтня - постраждав будинок Костянтина Грубича / фото: facebook.com/nejnich

Раніше Главред розповідав про зміни в особистому житті української акторки Наталки Денисенко. Вона готується стати мамою, і сподівається на народження ще й доньки.

Також дружина співака Віктора Павліка, блогерка і концертна директорка Катерина Репяхова, показала обличчя після невдалої пластики. Через цю помилку їй знову доведеться звертатися до хірургів.

Про персону: Констянтин Грубич

Костянти́н Володи́мирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) — журналіст, ведучий телепрограми "Знак якості" та "Твій День", повідомляє Вікіпедія.

13:27

Україна отримуватиме "Томагавки" поступово: нардеп розкрив задум Трампа

13:24

Головний парфумерний акорд осені-2025: які парфуми та як обирати на холодний сезон

13:21

New York Post оприлюднив документи ФБР про зв'язки Порошенка з Медведчуком і Путіним, - експерт

