Уже все сталося: Володимир Бражко засвітив обручку

Володимир Бражко не приховує свій новий статус.

https://glavred.net/stars/uzhe-vse-proizoshlo-vladimir-brazhko-zasvetil-obruchalnoe-kolco-10704704.html Посилання скопійоване

Володимир Бражко вже не холостяк / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Бражко

Ви дізнаєтеся:

Володимир Бражко показав обручку

Як Даша Квіткова інтригувала шанувальників новим шлюбом

Український відомий футболіст Володимир Бражко, який нещодавно освідчився своїй коханій Даші Квітковій, засвітився з обручкою на безіменному пальці.

відео дня

Як стало відомо з відео, яке опублікували на каналі Ukrainian Аssociation of Football, футболіст уже ходить з обручкою.

Володимир Бражко з обручкою / фото: скрін відео Ukrainian Аssociation of Football

Зазначимо, ще навесні почалися розмови про стосунки пари, але вони приховували свій зв'язок, і тільки в липні показалися разом, а у вересні відбулися заручини.

Володимир Бражко з обручкою / фото: скрін відео Ukrainian Аssociation of Football

До речі, нещодавно Даша показала багато букетів і зробила селфі в дзеркалі, на якому було видно обручку на безіменному пальці.

Даша Квіткова заінтригувала заміжжям / фото: скрін instagram.com, Даша Квіткова

Особисте життя Даші Квіткової

Раніше Даша була одружена з українським шоуменом Нікітою Добриніним з 2020 до 2023 року, у пари є спільний син Лев і вони зуміли зберегти дружні стосунки. До виховання хлопчика долучився і теперішній коханий блогерки Володимир, який часто проводить із ним час і навіть бере із собою на футбольне поле.

Дивіться відео, на якому Володимир Бражко показав обручку:

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, гуморист Максим Галкін і співачка Алла Пугачова показалися на Кіпрі. На кадрах артистка йшла під руку з чоловіком, одягнувши стильні білі шорти, кофту оверсайз і білі кросівки, а Галкін вибрав літній бежевий костюм. Під час зйомки видно, як до Примадонни підійшли шанувальники, і вона мило посміхалася їм у відповідь.

А також шоумен Слава Соломко поділився новиною про те, що бізнесмен Мурат Налчаджиоглу не любить, коли його називають "колишнім чоловіком Ані Лорак". Соломко підкреслив, що це дуже ображає бізнесмена, адже він відомий не тільки шлюбом зі зрадницею.

Вас може зацікавити:

Про персону: Даша Квіткова Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн. підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред