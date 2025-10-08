Уже все сталося: Володимир Бражко засвітив обручку

Ви дізнаєтеся:
- Володимир Бражко показав обручку
- Як Даша Квіткова інтригувала шанувальників новим шлюбом
Український відомий футболіст Володимир Бражко, який нещодавно освідчився своїй коханій Даші Квітковій, засвітився з обручкою на безіменному пальці.
Як стало відомо з відео, яке опублікували на каналі Ukrainian Аssociation of Football, футболіст уже ходить з обручкою.
Зазначимо, ще навесні почалися розмови про стосунки пари, але вони приховували свій зв'язок, і тільки в липні показалися разом, а у вересні відбулися заручини.
До речі, нещодавно Даша показала багато букетів і зробила селфі в дзеркалі, на якому було видно обручку на безіменному пальці.
Особисте життя Даші Квіткової
Раніше Даша була одружена з українським шоуменом Нікітою Добриніним з 2020 до 2023 року, у пари є спільний син Лев і вони зуміли зберегти дружні стосунки. До виховання хлопчика долучився і теперішній коханий блогерки Володимир, який часто проводить із ним час і навіть бере із собою на футбольне поле.
Дивіться відео, на якому Володимир Бражко показав обручку:
Останні новини шоу-бізнесу
Зазначимо, як повідомляв Главред, гуморист Максим Галкін і співачка Алла Пугачова показалися на Кіпрі. На кадрах артистка йшла під руку з чоловіком, одягнувши стильні білі шорти, кофту оверсайз і білі кросівки, а Галкін вибрав літній бежевий костюм. Під час зйомки видно, як до Примадонни підійшли шанувальники, і вона мило посміхалася їм у відповідь.
А також шоумен Слава Соломко поділився новиною про те, що бізнесмен Мурат Налчаджиоглу не любить, коли його називають "колишнім чоловіком Ані Лорак". Соломко підкреслив, що це дуже ображає бізнесмена, адже він відомий не тільки шлюбом зі зрадницею.
Про персону: Даша Квіткова
Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн. підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.
