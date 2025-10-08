"Романи були": вдівець Ніни Матвієнко розповів, як вона йому зраджувала

Стали відомі деталі особистого життя Ніни Матвієнко.

Петро Гончар відкрив деякі секрети / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвієнко

Ви дізнаєтеся:

Петро Гончар розповів про ревнощі Ніни Матвієнко

Які проблеми були у них у шлюбі

Вдівець Ніни Матвієнко - український музеєзнавець і художник Петро Гончар - розповів, яким було сімейне життя з артисткою.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Гончар зазначив, що з одного боку любив, а з іншого не любив щирість Ніни Митрофанівни. Зокрема, через те, що вона публічно розповіла про його зради.

"Я вам скажу, що це справа відносна - зрада. Вона дуже ревнива була, особливо пізніше, тому що до того, як я почав працювати в музеї, це вже 30 років, а до цього я вільний був. Тобто я, по суті, що треба - міг удома залишитися, з дітьми побути. Я був вільний художник. А коли я став директором, то тут люди, дівчата, от... Якісь мене, може, поважають, можуть заглянути. І це зовсім інша стала ситуація в сім'ї. Тобто інші умови. Ми були тільки вдвох, а тут я йду на роботу, колектив. Приходжу ввечері, прийшов не о 18.00: "Де ти був?" І ось це й почалося... "Де ти був, що робив?" Я не скажу, що я святий, я теж можу на дівчат задивлятися", - зізнався Петро.

Ніна Матвієнко / фото: instagram.com, Ніна Матвієнко

Також він зазначив, що і Ніна Матвієнко любила красивих чоловіків.

"Якісь романи були там... Ми рівні в цьому відношенні були. Вона в цьому зізналася пізніше", - додав вдівець.

Гончар зазначив, що розумів вчинки дружини і згодом вони пробачили одне одному.

Про персону: Ніна Матвієнко Ніна Митрофанівна Матвієнко (10 жовтня 1947 - 8 жовтня 2023) - українська співачка й актриса. Народна артистка Української РСР (1985), лауреатка Державної премії УРСР ім. Тараса Шевченка (1988), Герой України. Входила до Спілки кінематографістів України (1989). Мати співачки Антоніни Матвієнко. Національна легенда України (2024 - посмертно).

