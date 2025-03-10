"Це найсильніше": Ріанна вперше показала свої гламурні пологи

Рірі опублікувала знімки з пологового будинку.

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Ріанна показала новонароджених синів від Asap Rocky / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Ріанна народила двох синів у 2022 і 2023 роках

У 2025 зірка вперше показала селфі з хлопчиками з пологового будинку

У 2022 році барбадоська співачка, бізнесвумен і акторка Ріанна вперше стала мамою - на світ з'явився хлопчик, якого вона та її партнер, репер Asap Rocky (Ракім Ателастон Майєрс), назвали Різою (Rza). Рік по тому в їхній родині з'явився ще один син - Райот Роуз.

Ріанна намагається не надто афішувати те, що пов'язано з її дітьми - про обидві вагітності вона повідомляла на пізніх термінах, і довго приховувала імена і стать своїх нащадків. Але, маючи потяг до екстравагантних жестів, у Міжнародний жіночий день 2025 року для привітання вона використала вельми незвичайні "листівки".

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У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото з пологового будинку - відразу після народження Різи і Роуза. "Це найсильніше, що я коли-небудь робила як жінка... Мої маленькі дива! І так, я народжувала в перлах і сонячних окулярах... Не питайте, багато чого відбувалося", - написала Ріанна.

Ріанна показала новонароджених синів від Asap Rocky / instagram.com/badgalriri

Ріанна показала новонароджених синів від Asap Rocky / instagram.com/badgalriri

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Хто така Ріанна Ріанна - популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка та філантропка. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним із найбільш продаваних артистів усіх часів унаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 "Греммі".

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