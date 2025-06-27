ЗМІ повідомили причину смерті батька Ріанни

Повідомляється, що батько співачки помер від низки причин, а також від хронічного захворювання.

https://glavred.net/stars/smi-soobshchili-prichinu-smerti-otca-rianny-10676825.html Посилання скопійоване

Ріанна втратила батька / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Що насправді сталося з батьком Ріанни

Де вона перебувала в момент смерті батька

Розкрито причину смерті батька Ріанни Рональда Фенті.

Як повідомляє видання Page Six, Фенті помер 31 травня у віці 70 років від гострої дихальної недостатності, раку підшлункової залози та аспіраційної пневмонії.

відео дня

У свідоцтві про смерть Рональда також вказані гостра ниркова недостатність і гострий канальцевий некроз.

Батько Ріанни помер у віці 70 років / Фото Instagram/ronald.fenty

За даними клініки Клівленда, аспіраційну пневмонію визначають як бактеріальну інфекцію легенів, тоді як гостра ниркова недостатність і канальцевий некроз вказують на серйозне пошкодження нирок.

37-річна співачка, ймовірно, перебувала поруч зі своїм батьком у момент його смерті.

У травні на фотографіях, отриманих Page Six, було зображено її брата Раджада Фенті, який прибув до медичного центру Cedars-Sinai в Лос-Анджелесі, щоб відвідати батька.

Батько Ріанни помер у віці 70 років / Фото Instagram/ronald.fenty

Ріанна, як вважають, також була в машині, але на фотографіях її не було видно.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що Ріанна прийшла до суду, щоб підтримати свого партнера і батька своїх дітей, A$AP Rocky. Вона прибула разом зі своїми дітьми, яких вона народила від підсудного.

Раніше A$AP Роккі пірнув в обійми Ріанни, коли в суді зачитали виправдувальний вердикт за двома пунктами обвинувачення в нападі із застосуванням напівавтоматичної вогнепальної зброї.

Вас також може зацікавити:

Хто така Ріанна Ріанна - популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка та філантропка. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним із найбільш продаваних артистів усіх часів унаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 "Греммі".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред