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Ріанна привела дітей на суд, де вирішують долю їхнього батька

Олена Кюпелі
14 лютого 2025, 15:10оновлено 14 лютого, 15:52
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Співачка підтримує чоловіка під час слухання його справи.
Ріанна привела своїх дітей до суду
Ріанна привела дітей на суд / Колаж Главред, фото Instagram/badgalriri, скріншот TMZ

Ви дізнаєтеся:

  • За що судять чоловіка Ріанни
  • Який вигляд мала співачка в залі суду

Барбадоська співачка Ріанна разом із двома дітьми прийшла на суд до свого чоловіка A$AP Rocky у справі про ймовірну стрілянину в колишнього друга Relli 2021 року.

За даними USA Today, Rocky обвинувачують у двох кримінальних злочинах, пов'язаних із нападом із застосуванням напівавтоматичної вогнепальної зброї, після того, як він нібито вистрілив у Терелла Ефрона, раніше відомого як A$AP Relli, під час сварки біля готелю в Голлівуді. 36-річний репер може провести до 24 років у в'язниці, якщо його визнають винним за всіма пунктами обвинувачення.

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Ріанна з дітьми прибула до суду
Ріанна з дітьми прибула до суду / Скриншот TMZ

Ріанна прийшла до суду, щоб підтримати свого партнера і батька своїх дітей, A$AP Rocky. Вона прибула разом зі своїми дітьми, яких вона народила від підсудного.

Згідно з повідомленнями Associated Press, Los Angeles Times і журналу People, співачка зробила рідкісну публічну появу на слуханні справи Rocky.

Співачка і авторка пісень вискочила з чорного позашляховика перед будівлею суду. На ній була чорна шкіряна куртка, тоді як її охорона тримала парасольку, щоб укрити її від дощу.

Ріанна нічого не сказала дорогою до суду... вона виглядала задумливою, очікуючи останніх аргументів - і, можливо, вердикту - у справі про напад.

У суді малюк Riot сидів на колінах у Ріанни, вдягнений у синій костюм із блискучими срібними смужками, тримаючи в руках бірюзову соску. Поки він трохи метушився, вона витерла йому обличчя, поплескала по животу і похитала його взад-вперед. Вона щось прошепотіла йому на вухо і дала йому барвисту книгу, щоб він чимось себе зайняв.

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Нагадаємо, раніше Ріанна, яка вдруге стала матір'ю, нарешті розсекретила ім'я малюка. Незвичайне ім'я другої дитини Ріанни і A$AP Rocky стало відоме через місяць після народження співачки. 35-річна співачка і 34-річний репер назвали свого сина Ріот Роуз Маєрс, згідно зі свідоцтвом про народження.

Нагадаємо, раніше в мережі вже була інформація про те, що Ріанна вдруге стала мамою і навіть нібито народила доньку. Між тим, ці чутки виявилися неправдою.

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Хто така Ріанна

Ріанна - популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка і філантропка. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним із найбільш продаваних артистів усіх часів унаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 "Греммі".

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