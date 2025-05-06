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Ріанна вагітна третьою дитиною

Олена Кюпелі
6 травня 2025, 10:03
156
Ріанна з'явилася на церемонії Met Gala, де стало зрозуміло, що пара чекає на третю дитину.
Ріанна привела своїх дітей до суду
Ріанна привела дітей на суд / Колаж Главред, фото Instagram/badgalriri, скріншот TMZ

Коротко:

  • Чим Ріанна прославилася на Met Gala
  • Як вона виглядає

На історичній церемонії Met Gala з безліччю новинних моментів Ріанна і A$AP Rocky знову затьмарили всіх.

Знаменита пара чекає на третю дитину, повідомив репер A$AP Rocky.

відео дня

"Це приголомшливе почуття, знаєте", - сказав співголова гала A$AP Rocky репортерам, які привітали його в понеділок після того, як ЗМІ повідомили, що пара чекає на третю дитину. "Прийшов час показати людям, що ми готуємо. І я радий, що всі радіють за нас, тому що ми безумовно щасливі, знаєте", - заявив репер, якого цитує APNEws.

Фото вагітної Ріанни можна подивитися тут

Раніше в понеділок TMZ повідомив, що Ріанна і репер чекають на третю дитину.

Фотографії, зроблені виданням на прогулянці співачки в Нью-Йорку, показали її з чимось, що, очевидно, було схоже на живіт.

Ріанна
Ріанна / ua.depositphotos.com

Пізніше ввечері Ріанна з'явилася на доріжці Met Gala у вбранні в тонку смужку і величезному капелюсі, демонструючи свій вже пристойний живіт.

Чесно кажучи, це все одно благословення", - сказав Роккі агентству AP. "Тому що ви знаєте, як деякі люди в інших ситуаціях часом можуть заздрити іншим людям. Але ми бачили любов здебільшого. І ми дійсно сприйнятливі до цього і цінуємо це, розумієте, про що я? Це любов. Любов є любов".

Ріанна із сином
Ріанна із сином / instagram.com/badgalriri

У 2022 році барбадоська співачка, бізнесвумен і акторка Ріанна вперше стала мамою - на світ з'явився хлопчик, якого вона та її партнер, репер Asap Rocky (Ракім Ателастон Майєрс), назвали Різою (Rza). Рік по тому в їхній родині з'явився ще один син - Райот Роуз.

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Раніше Главред писав про те, що Ріанна прийшла до суду, щоб підтримати свого партнера і батька своїх дітей, A$AP Rocky. Вона прибула разом зі своїми дітьми, яких вона народила від підсудного.

Раніше A$AP Роккі пірнув в обійми Ріанни, коли в суді зачитали виправдувальний вердикт за двома пунктами обвинувачення в нападі із застосуванням напівавтоматичної вогнепальної зброї.

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