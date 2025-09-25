Миле фото: Ріанна стала мамою втретє і розсекретила стать та ім'я дитини

Співачка Ріанна поділилася радісною новиною і розповіла, хто в них народився.

Ріанна показала довгоочікувану доньку / Колаж Главред, фото Instagram/ badgalriri

Популярна світова співачка Ріанна та її партнер A$AP Rocky стали батьками втретє.

Барбадоська співачка стала мамою дівчинки і на на своїй сторінці в Instagram, вона показала фото новонародженої дівчинки і написала, як багатодітні батьки вирішили назвати доньку. Дівчинку назвали Роккі Айріш Маєрс.

Напередодні появи дитини у 37-річної Ріанни і 36-річного A$AP співачка розповіла, що вони не єдині у світі, хто радіє поповненню сім'ї. На запитання про те, як їхні діти ставляться до появи нового брата або сестрички, Ріанна відповіла виданню Extra: "Вони в захваті".

Ріанна показала доньку / Фото Instagram/badgalriri

Що стосується того, чи хотіли Ріанна і A$AP цього разу ще одного сина або доньку, виконавиця хіта "Stay" зізналася, що "завжди хотіла дівчинку", але дала зрозуміти, що буде щасливою, коли дитина з'явиться на світ, незважаючи ні на що.

"Богу видніше, вірно?" - продовжила вона. - "І я люблю своїх хлопчиків".

Ріанна оголосила, що чекає на третю дитину в травні, а потім офіційно продемонструвала свій живіт на Met Gala 2025, де A$AP був співголовою.

"Це приголомшливе почуття, розумієте?" - сказав тоді A$AP агентству Associated Press про те, як він став батьком утретє. "Ми втомилися це терпіти, і настав час показати людям, що ми готуємо. Я радий, що всі за нас радіють, тому що ми безумовно щасливі".

Діти Ріанни

У 2022 році Ріанна вперше стала мамою - на світ з'явився хлопчик, якого вона та її партнер, репер Asap Rocky (Ракім Ателастон Майєрс), назвали Різою (Rza). Рік по тому в їхній родині з'явився ще один син - Райот Роуз.

Раніше Главред писав про те, що Ріанна прийшла до суду, щоб підтримати свого партнера і батька своїх дітей, A$AP Rocky. Вона прибула разом зі своїми дітьми, яких вона народила від підсудного.

Раніше A$AP Роккі пірнув в обійми Ріанни, коли в суді зачитали виправдувальний вердикт за двома пунктами обвинувачення в нападі із застосуванням напівавтоматичної вогнепальної зброї.

Про персону: Ріанна Ріанна - популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка і філантропка. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним із найбільш продаваних артистів усіх часів унаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 "Греммі".

