Після двох хлопчиків: партнер Ріанни випадково назвав стать їхньої третьої дитини

Ріанна та її бойфренд, особливим способом тримає інтригу цього разу.

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Asap Rocky, Ріанна / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Що конкретно сказав чоловік Ріанни

Які чутки кружляють навколо майбутньої дитини пари

Партнер Ріанни A$AP Rocky, можливо, проговорився, коли його запитали про стать третьої дитини.

Як пише Page Six, 36-річний репер із захопленням розповідав про свою сім'ю, що зростає, на прем'єрі "Смурфиків" у Бельгії в суботу, коли репортер Entertainment Tonight запитав: "Це дівчинка, на яку ви чекали?"

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Роккі та Ріанна, яким 37 років, є батьками сина RZA, 3 роки, і сина Riot, 1 року. На що репер відповів: "Так воно і є, мужик. Так воно і є".

Потім він підняв ляльку Смурфетту і пояснив: "Прямо тут. Розумієш, про що я говорю? Прямо тут". Журналіст наполягав: "Ти знаєш, про що я питаю".

Ріанна чекає на третю дитину / ua.depositphotos.com

Роккі, зі свого боку, розсміявся, нічого більше не сказавши з цього приводу.

Представники Роккі і Ріанни поки не відповіли на прохання прокоментувати ситуацію.

Як відомо, пара живе разом із 2020 року. Минулого місяця виконавиця пісні "Umbrella" оголосила, що в них скоро буде ще один малюк. Вона дебютувала з животиком на Met Gala - і продовжує стильно демонструвати перебіг своєї вагітності.

Ріанна стане мамою втретє/ ua.depositphotos.com

У квітні 2024 року Ріанна розповіла журналу Interview, що планує "спробувати народити дівчинку", але не розчарується, якщо в майбутньому народить третього сина. "Якщо це буде ще один хлопчик, то це буде ще один хлопчик", - пожартувала вона минулого року.

У травні авторка Fenty Beauty спровокувала чутки про те, що вона буде рада близнюкам, після того, як її зняли на камеру, коли вона нібито говорила: "Я принесла дітей".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що Ріанна прийшла до суду, щоб підтримати свого партнера і батька своїх дітей, A$AP Rocky. Вона прибула разом зі своїми дітьми, яких вона народила від підсудного.

Раніше A$AP Роккі пірнув в обійми Ріанни, коли в суді зачитали виправдувальний вердикт за двома пунктами обвинувачення в нападі із застосуванням напівавтоматичної вогнепальної зброї.

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Хто така Ріанна Ріанна - популярна барбадоська співачка, акторка, музична продюсерка, модна дизайнерка та філантропка. За інформацією Вікіпедії, Ріанна є одним із найбільш продаваних артистів усіх часів унаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів. Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. Володарка 9 "Греммі".

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