Сусідів, який пасся в Україні, ниє через звільнення.

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Окупант Сосєдов скаржиться на НТВ / Колаж Главред, фото Instagram/sosedov.sergei

Російський музичний критик Сергій Сосєдов, який ні співати, ні писати пісні не вміє, але прекрасно вмів стелитися перед українськими зірками, рознився через те, що його викинули з посади ведучого одного з пропагандистських телеканалів.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, у грудні минулого року Сергій Сосєдов дізнався, що його усунули від передачі "За гранню", яку він вів два роки. І ось, через деякий час, ведучий видав нові подробиці скандального звільнення з НТВ.

"Мене просто прибрали за фактом, просто вигнали з програми", - ниє нікому не потрібний Сосєдов.

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Хто такий Сергій Сосєдов Сергій Сосєдов - російський журналіст, музичний критик, історик музики, редактор, телеведучий, сценарист. Член Спілки журналістів терористичної Москви. З 2010 по 2015 рік був одним із чотирьох суддів співочого шоу "Х-фактор" на українському каналі СТБ. Після того, як Росстя напала на Україну, Сосєдов підтримав вторгнення агресора і повністю підтримав військові дії.

Керівництво каналу не вважало за потрібне повідомити Сосєдову про те, що не збирається продовжувати з ним контракт. Про те, що він більше не веде передачу, критик дізнався від редакторів. "Я виявився непотрібним", - підсумовує продажний Сосєдов.

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Нагадаємо, раніше Сосєдов висловився проти поїздок артистів у зону російської окупації. На його думку, такі поїздки не підходять для того, щоб відновлювати свою репутацію.

Раніше стало відомо, щоАлла Пугачова і Максим Галкін забрали дітей і покинули Ізраїль, куди вони перебралися з країни-окупанта. Після цієї новини сім'я артистів надовго зникла з публічного поля зору.

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