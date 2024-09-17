УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Путініст Сосєдов завив через звільнення з російського телеканалу

Олена Кюпелі
17 вересня 2024, 19:39
445
Сусідів, який пасся в Україні, ниє через звільнення.
Окупант Сосєдов виступив із черговою критикою
Окупант Сосєдов скаржиться на НТВ / Колаж Главред, фото Instagram/sosedov.sergei

Російський музичний критик Сергій Сосєдов, який ні співати, ні писати пісні не вміє, але прекрасно вмів стелитися перед українськими зірками, рознився через те, що його викинули з посади ведучого одного з пропагандистських телеканалів.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, у грудні минулого року Сергій Сосєдов дізнався, що його усунули від передачі "За гранню", яку він вів два роки. І ось, через деякий час, ведучий видав нові подробиці скандального звільнення з НТВ.

"Мене просто прибрали за фактом, просто вигнали з програми", - ниє нікому не потрібний Сосєдов.

відео дня

Хто такий Сергій Сосєдов

Сергій Сосєдов - російський журналіст, музичний критик, історик музики, редактор, телеведучий, сценарист. Член Спілки журналістів терористичної Москви.

З 2010 по 2015 рік був одним із чотирьох суддів співочого шоу "Х-фактор" на українському каналі СТБ. Після того, як Росстя напала на Україну, Сосєдов підтримав вторгнення агресора і повністю підтримав військові дії.

Керівництво каналу не вважало за потрібне повідомити Сосєдову про те, що не збирається продовжувати з ним контракт. Про те, що він більше не веде передачу, критик дізнався від редакторів. "Я виявився непотрібним", - підсумовує продажний Сосєдов.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше Сосєдов висловився проти поїздок артистів у зону російської окупації. На його думку, такі поїздки не підходять для того, щоб відновлювати свою репутацію.

Раніше стало відомо, щоАлла Пугачова і Максим Галкін забрали дітей і покинули Ізраїль, куди вони перебралися з країни-окупанта. Після цієї новини сім'я артистів надовго зникла з публічного поля зору.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сергій Сосєдов новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

F-16 буде значно більше: Зеленський анонсував план розширення флоту України

F-16 буде значно більше: Зеленський анонсував план розширення флоту України

21:36 Україна
Підірвали тонни боєприпасів: ЗСУ влупили по складах окупантів під Маріуполем

Підірвали тонни боєприпасів: ЗСУ влупили по складах окупантів під Маріуполем

20:53 Україна
Окупанти оголосили евакуацію з ще одного міста: ворог під загрозою нового "котла"

Окупанти оголосили евакуацію з ще одного міста: ворог під загрозою нового "котла"

20:48 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Вдарять перші заморозки: відома дата сильного похолодання 118645

Вдарять перші заморозки: відома дата сильного похолодання

Наташа вже в курсі : путініст Тарзан публічно засвітив свою нову музу 37162

"Наташа вже в курсі": путініст Тарзан публічно засвітив свою нову музу

Що означає знак з білим фоном і зеленим обідком: нововведення для водіїв 22645

Що означає знак з білим фоном і зеленим обідком: нововведення для водіїв

Різке похолодання та дощі насуваються на Україну: синоптик назвала області 6322

Різке похолодання та дощі насуваються на Україну: синоптик назвала області

Останні новини

21:41

"Хочу позніматися в кіно": Олексій Панін планує повернення до РФ

21:40

Чому італійці п'ють каву стоячи біля бару: хитрий секрет, який варто знати

21:36

F-16 буде значно більше: Зеленський анонсував план розширення флоту України

21:16

Користувачі Apple масово скаржаться на iOS 18: як оновлення "вбиває" iPhone

21:13

Відео: Шакіра пішла зі сцени через нахабного шанувальника, який просунув телефон під спідницюВідео

Україна послабить війська РФ на 20%, коли зможе бити по Росії далекобійною зброєю – РустамзадеУкраїна послабить війська РФ на 20%, коли зможе бити по Росії далекобійною зброєю – Рустамзаде
20:53

Підірвали тонни боєприпасів: ЗСУ влупили по складах окупантів під МаріуполемФото

20:50

Роками сир зберігають неправильно: шеф-кухар поділилась революційним способомВідео

20:48

Окупанти оголосили евакуацію з ще одного міста: ворог під загрозою нового "котла"

20:46

Демі Мур зізналася, за що знущалася та ненавиділа себе в юності

Реклама
20:18

Королівський палац "відрізав" Меган Маркл від принца Гаррі

20:09

Зайти до міста не вдається: як Покровський напрямок перетворився на пекло для РФ

19:59

Під жорстким табу радянської влади: чому в СРСР діти любили жувальну гумку

19:47

Оси втечуть самі: як назавжди позбутися небезпечних комахВідео

19:45

Союзник Трампа Помпео бурхливо відреагував на скандал з Венсом через Україну

19:39

Путініст Сосєдов завив через звільнення з російського телеканалу

19:32

В Україні вируватиме сильний шторм: куди прийде похолодання та грозові дощі

19:18

Справжні плани Трампа для України, помилки Байдена та сила Америки: Наталія Мосейчук взяла ексклюзивне інтерв’ю у Майка ПомпеоВідео

19:16

Ледь не побили глеки: за що Зеленський "зчепився" з Польщею під час переговорів

19:10

Сплячий агент, або Чим Україні загрожує новий замах на ТрампаПогляд

18:59

Удар для армії РФ: як дозвіл США переверне ситуацію на фронті для ЗСУ

Реклама
18:45

Відомий співак розповів, як Кароль обізвала його на "Голосі країни"

18:35

Хто на малюнку інопланетянин: мало хто зможе розгадати загадку за 5 секунд

18:25

Злякалися ядерних погроз: в Трампа вимагають прямих переговорів США і Росії

18:18

Ще двом областям приготуватись: експерт прогнозує розширення операцій ЗСУ в РФ

18:06

Мобілізацію деяких чоловіків можуть призупинити: що готують Рада і Міноборони

18:01

Як омолодити образ після 40 років: 3 помилки з волоссям, які додають віку

17:32

В Амурській області розбився вертоліт: хто з відомих "шишок" Росії був на бортуФото

17:25

Притягнете в життя все найкраще: що потрібно зробити 18 вересня - прикмети

17:22

Завершення війни у 2025 році: Захід обговорює можливість переговорів з Москвою

17:07

На кордоні з Росією зафіксували сліди радіації: чи є небезпека для людей

17:02

ЗСУ контратакували та вибили росіян із заводу у Вовчанську - ISW

17:02

Шольц зробив дивну заяву на тлі чуток про скандальний "план заморозки війни"

16:58

Україна наближає війну до фіналу: в ОП розповіли про реальний "план перемоги"

16:48

Б'ють рекорди: названо найбільші породи котів в світіВідео

16:23

Жінка виловила найбільшу рибу і не потрапила в Книгу рекордів: в чому причина

16:23

Тренди ринку праці: Інвестиції в розвиток HR-спільноти та підтримка ЗСУ новини компанії

16:15

Оперативне оточення ворога: ЗСУ виходять на новий рубіж в Курській області

16:14

США загальмували постачання зброї Україні: в чому причина

16:05

Росія скинула КАБ біля ТЦ в Харкові, поранено групу рятувальниківВідео

16:02

Потап висміяв українців, які виїхали за кордон під час війниВідео

Реклама
15:52

День осіннього рівнодення 2024: прикмети і що не можна робити в цей день

15:50

"Наступною буде Молдова": Бербок попередила про серйзні наміри Путіна

15:24

Різке похолодання та дощі насуваються на Україну: синоптик назвала області

15:00

4 знаки китайського зодіаку, на яких чекає удача і везіння до кінця вересня

14:55

"За тиждень може все змінитись": Рустамзаде розкрив плани Зеленського на Курщину

14:53

Росте як на дріжджах: експерт назвала продукт-розсадник плісняви в холодильнику

14:51

Підліток з найбільшими руками та ногами у світі: як він виглядає

14:48

Рада проголосувала в першому читанні за підвищення податків для українців: що зміниться

14:40

Як ідеально відбілити брудні шви між плиткою за 10 хвилин: потрібен лише один засіб

14:38

Лише гостроокий геній помітить "дивну" цифру за 5 секунд: дуже складна загадка

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти