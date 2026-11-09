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"Не годують": син Сумської приголомшив зіркову маму схудненням на 35 кг

Христина Трохимчук
9 листопада 2026, 10:56
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В'ячеслав Хостікоєв розповів про свою масштабну трансформацію.
Наталія Сумська та В'ячеслав Хостікоєв
Наталія Сумська та В'ячеслав Хостікоєв / колаж: Главред, фото: instagram.com, В'ячеслав Хостікоєв

Ви дізнаєтеся:

  • Як Наталія Сумська відреагувала на схуднення сина
  • Чому В'ячеслав Хостікоєв вирішив схуднути

Український актор В'ячеслав Хостікоєв вразив шанувальників помітною трансформацією. За три роки артисту вдалося схуднути на 35 кілограмів. Про свої зміни він розповів в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Як зізнався В'ячеслав, маючи максимальну вагу 116 кілограмів, він зіграв одну з головних ролей у комедійному фільмі "Скажене весілля 3". Відтоді актор провів велику роботу над собою, проте його знаменита мама Наталія Сумська поставилася до результату з тривогою.

відео дня
В'ячеслав Хостікоєв важив 116 кілограмів
В'ячеслав Хостікоєв важив 116 кілограмів / фото: film.ua

"Дуже класна була реакція у мами: „Що ти наробив? Не годують?! Та що ви наробили, як можна так? Але маму треба заспокоїти, бо кожна любляча мати - вона, звісно, хоче, щоб синочок виглядав трохи... Але це було занадто", - поділився В’ячеслав.

При цьому через щільний робочий графік акторові не завжди вдається дотримуватися режиму харчування. Раніше Хостікоєв розповідав, що інколи пропускає сніданок, п’є енергетики та повноцінно вечеряє лише перед сном. При цьому він розуміє, що пізній прийом їжі може позначатися на його вазі.

Як зараз виглядає В'ячеслав Хостікоєв
Як В'ячеслав Хостікоєв виглядає зараз / фото: instagram.com, В'ячеслав Хостікоєв

Артист також зізнавався, що помічає різницю у ставленні оточуючих до нього після схуднення. За словами Вʼячеслава, зміна ваги вплинула на те, як люди сприймають його та спілкуються з ним.

"Зрозумійте: товстунів ніхто не любить. Ніхто не любить, на жаль, бо я навіть на собі це бачу: коли я трохи схудну, нижче 100 кг, люди змінюють своє враження про тебе, з тобою приємно спілкуватися. А коли ти... Я сам товстун. Поки що. Я працюю над собою", - зізнавався артист.

Наталія Сумська
Наталія Сумська / інфографіка: Главред

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Про персону: В'ячеслав Хостікоєв

В'ячеслав Хостікоєв - український актор театру, кіно та озвучування. Працює в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка (з 2017 року). Син акторів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва, племінник Ольги Сумської. Відомий ролями у фільмах "Скажене весілля", "Тільки диво", "Час іти, час повертатися" тощо.

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