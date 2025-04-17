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Ігор Кондратюк зізнався, чи загравав із ним путініст Сосєдов на "Х-Факторі"

Анна Підгорна
17 квітня 2025, 01:08
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Кондратюк і Сосєдов пропрацювали пліч-о-пліч 5 років.
Ігор Кондратюк, Сергій Сосєдов
Ігор Кондратюк висловився про путініста Сергія Сосєдова / колаж: Главред, фото: facebook.com/kondratjukigor, Відкриті джерела

Стисло:

  • Під час зйомок "Х-Фактора" ходили чутки, що відкритий гей Сосєдов чіплявся до колег-чоловіків
  • Ігор Кондратюк прокоментував це

Український музичний продюсер Ігор Кондратюк 7 сезонів (з десяти) був суддею українського музичного талант-шоу "Х-Фактор". П'ять років його колегою був російський журналіст і музичний критик Сергій Сосєдов.

Незважаючи на те, що Сосєдов жив і працював в Україні з 2010 по 2015 роки, він підтримував анексію Криму, а після звільнення з "Х-Фактора" робив публічні українофобні заяви. Після початку повномасштабної війни повністю підтримує країну-агресора та її криваву політику.

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При цьому путініст - відкритий гей, що в країні на болотах є незаконним. Під час зйомок "Х-Фактора" ходили чутки про те, що Сосєдов виявляв інтерес до чоловіків-колег по проєкту. Ігор Кондратюк у недавньому інтерв'ю для Blik спростував їх. Принаймні на свій рахунок.

"Та не смішіть! Якщо немає підтверджено-документальних даних – а їх, звичайно, немає, – то все чутки. А безглузді чутки я не обговорюю", - каже шоумен.

Сергій Сосєдов, Ніно Катамадзе, Андрій Хливнюк та Ігор Кондратюк у ролі суддів 6 сезону шоу Х-Фактор
Сергій Сосєдов, Ніно Катамадзе, Андрій Хливнюк та Ігор Кондратюк у ролі суддів 6 сезону шоу Х-Фактор / facebook.com/kondratjukigor

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Хто такий Ігор Кондратюк?

Ігор Кондратюк - український телевізійний ведучий, продюсер, шоумен. З 1999 року - співавтор, продюсер і ведучий програми "Караоке на майдані" (телеканали Інтер, 1+1, СТБ). У 2003-2008 роках був продюсером програми "Шанс". У вокальному талант-шоу телеканалу СТБ "Х-фактор" був суддею, повідомляє Вікіпедія.

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