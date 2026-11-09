Волочкова ухвалила жорстке рішення щодо власної доньки

Балерина-прихильниця Путіна Волочкова розповіла, яке рішення вона прийняла щодо своєї доньки.

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Анастасія Волочкова вирішила покарати свою доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art

Коротко:

Що вирішила Волочкова

Як вона покарає свою дочку

Російська балерина Анастасія Волочкова, яка славиться своїми скандальними витівками та любов’ю до ігристого, зробила серйозну заяву щодо своєї доньки Аріадни.

Як пишуть російські пропагандисти, балерина заявила, що не має наміру залишати 21-річній спадкоємиці своє майно. За словами артистки, вона вже знає, кому хоче передати нажите, і це не її дочка.

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Під час прогулянки балерини з журналістами по Новодівичому кладовищу розмова зайшла про заповіт і про те, хто буде доглядати за могилою артистки після її смерті.

Балерина зізналася, що не розраховує на підтримку сім’ї та вважає ставлення близьких до себе зневажливим.

"Я не хочу, щоб моїй дочці щось дісталося. Просто не хочу. Мені є кому заповісти і є кому робити добро", - заявила Анастасія.

Вона також різко висловилася про родичів, порівнявши їх із щурами, які першими з’являються поруч, коли мова заходить про спадщину.

Чому Волочкова вирішила не залишати дочці спадщину

Стосунки Анастасії з Аріадною вже кілька років залишаються напруженими. За словами балерини, донька не відповідає на її дзвінки та повідомлення, уникає особистих зустрічей і навіть не повідомляє матері свою точну адресу проживання.

Аріадна живе окремо від знаменитої матері. Після переїзду до батька, бізнесмена Ігоря Вдовина, дівчина поступово віддалилася від Волочкової. У 2025 році вона вийшла заміж за Микиту Григоряна і взяла прізвище чоловіка.

Волочкова позбавить дочку спадку / Фото SHOT

Балерина неодноразово розповідала про болючі розбіжності з дочкою. Зокрема, вона стверджувала, що Аріадна звинувачує її в нестачі материнської уваги та любові. Сама Анастасія з такими претензіями не згодна: за її словами, вона намагалася забезпечити доньці все необхідне, брала її в подорожі та оплачувала заняття й захоплення.

Волочкова також вважає, що на стосунки з дочкою вплинули її власна мати та колишній партнер Ігор Вдовин. Однак це версія самої артистки, яку родичі публічно не підтверджували.

Поки що невідомо, чи оформила балерина заповіт офіційно і кому саме збирається передати своє майно. Наразі вона лише публічно заявила, що не хоче залишати спадщину дочці.

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Про особу: Анастасія Волочкова Анастасія Волочкова - російська артистка балету, танцівниця, громадська діячка.

Заслужена артистка РФ (2002), народна артистка Карачаєво-Черкесії (2006) та Північної Осетії-Аланії (2007). Лауреатка Міжнародного конкурсу імені Сержа Ліфара, володарка премії "Benois de la Danse" (2002).

Після анексії Криму в інтерв’ю українському телеканалу "1+1" у квітні 2014 року в Києві зазначила, що для неї Крим завжди буде частиною України і "мені соромно за Росію". Зараз проживає в терористичній РФ і підтримує режим Кремля.

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