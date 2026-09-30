Похорон Сергія Сосєдова: що путініст говорив про Україну та зірок

Скандальний музичний критик багато років працював в Україні, проте після початку російської агресії кардинально змінив свою риторику.

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Помер Сергій Сосєдов / колаж: Главред, фото: instagram.com, vadimtakmenev; скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

У яких українських проєктах знімався Сергій Сосєдов

Що критик раніше говорив про Україну

Як Сосєдов висловлювався про Пугачову та українських зірок

Скандальний критик Сергій Сосєдов, якого українські глядачі запам'ятали за суддівство в шоу "Х-Фактор", помер 23 вересня під час робочої поїздки до Нерюнгрі після падіння зі сходів і отриманої в результаті серйозної травми голови.

Главред розповість про найгучніші заяви Сосєдова щодо України та вітчизняних зірок.

відео дня

Похорон Сергія Сосєдова

Прощання з Сергієм Сосєдовим відбулося у Великому залі Троєкуровського кладовища в Москві, після чого критика поховали на Перепечинському кладовищі в Підмосков’ї поруч із батьком.

Похорон Сергія Сосєдова / фото: росЗМІ

Попрощатися з путіністом прийшли зірки російської естради, зокрема зрадниця України Наташа Корольова.

Кадри з похорону Сергія Сосєдова дивіться тут.

Могила Сергія Сосєдова / фото: Стархіт

У яких українських шоу брав участь Сергій Сосєдов

Сергій Сосєдов здобув популярність не тільки в Росії, а й в Україні. З 2010 по 2015 рік він був суддею шоу "Х-Фактор" на телеканалі СТБ.

Крім того, він з’являвся й в інших українських телешоу, зокрема в "Танцях із зірками" та програмі "Шанс". Глядачі добре запам’ятали шоумена завдяки його яскравій поведінці. Під час виступів конкурсантів він бурхливо реагував на побачене й часто не приховував своїх емоцій.

Сергій Сосєдов, Ніно Катамадзе, Андрій Хливнюк та Ігор Кондратюк у ролі суддів 6 сезону шоу "Х-Фактор" / фото: facebook.com, Ігор Кондратюк

Що Сергій Сосєдов говорив про Україну до війни

Значну популярність серед української аудиторії росіянин здобув завдяки участі в популярному на той час талант-шоу "Х-Фактор". Крім того, Сергій Сосєдов не тільки працював в Україні, а й тривалий час мешкав у Києві, де роботодавець орендував йому квартиру.

Журналістка Ольга Кунгурцева у Facebook згадувала, що в ті роки Сосєдов неодноразово зізнавався в любові до України й навіть говорив про бажання переїхати до Києва разом із матір’ю.

"Скільки освідчень у коханні: „Мені у вас затишно, як вдома. Навіть краще. У Києві я відчуваю себе людиною, а в Москві я чужинець. Я для них ізгой. Планую переїхати до Києва й маму перевезти", - розповідала журналістка.

Ще у 2010 році в інтерв’ю СТБ Соседов говорив, що любить гуляти київськими вулицями, а також називав себе людиною "європейського складу".

"Скрізь є люди, які думають, і ті, хто не дуже-то й думає. Я вважаю, що приваблює особистість. Цікаві думки, розмови. Я - вільна людина, толерантна. Я людина європейського складу. Зі мною можна говорити про що завгодно. Я не боюся зізнаватися в коханні до жінки, у коханні до чоловіка", - говорив тоді Соседов.

Також критик зізнавався, що вже добре розуміє українську мову і за потреби готовий її вивчити.

Путініст Сосєдов працював в Україні / фото: СТБ

Як змінилася позиція Сосєдова після початку війни

Ще на початку 2014 року журналіст почав говорити про нібито негативне ставлення до росіян в Україні, спекулюючи на темі русофобії, а згодом підтримав російську окупацію Криму.

"Я думаю, що якби Росія не захопила Крим, там би зараз відбувалося те саме, що на Сході в Донецьку. З Кримом так вийшло, і цю ситуацію ще треба розібрати. Це мають розбирати історики", - пояснював свою позицію Сосєдов в інтерв’ю Каті Осадчій у 2014 році.

У своїх інтерв’ю Сергій Сосєдов називав Україну "хворою країною" і заявляв, що російським артистам не варто сюди приїжджати. Згодом його внесли до бази "Миротворця" через публічні заяви та позицію щодо України.

"Там ведеться така неонацистська пропаганда - просто пекельна. Геббельс відпочиває", - заявляв Сосєдов.

Сергій Сосєдов - "Миротворець" / скрін з сайту "Миротворець"

Конфлікт з Аллою Пугачовою

У 2023 році Сосєдов виступив проти Алли Пугачової, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала з Росії та публічно критикувала російську владу. Її позицію критик називав зрадою і заявляв, що пробачити співачці це не можна.

Згодом його риторика ставала дедалі різкішою. У 2024 році критик заявив, що Пугачова "знищила" себе власноруч. Пізніше він називав співачку "невдячною" і "пересічною", стверджуючи, що її статус є насамперед заслугою публіки, а не таланту.

У травні 2026 року Сосєдов заявив, що від’їзд Пугачової з Росії нібито був спробою "врятувати гроші" за допомогою закордонних рахунків, а також закликав притягнути співачку до відповідальності за її висловлювання про РФ.

Максим Галкін та Алла Пугачова виїхали з РФ / фото: instagram.com, pugacheva.hub

Сергій Сосєдов про українських зірок

У різні роки критик захоплювався творчістю українських рок-гуртів "Океан Ельзи", "Воплі Відоплясова" ("ВВ") та "Бумбокс", відзначаючи їхню самобутність і музичну культуру.

До Тіни Кароль Сосєдов ставився як до сильної вокалістки й навіть стоячи аплодував їй на шоу, хоча пізніше дорікав співачці за надмірну зацикленість на іміджі на шкоду самій музиці.

Перемогу Джамали на "Євробаченні-2016" з піснею "1944" він називав справжнім "музичним шедевром", підкреслюючи професіоналізм артистки, незважаючи на те, що раніше вважав її композиції складними для масового слухача.

Сергій Сосєдов - як ставився до українських зірок / фото: Стархіт

Натомість творчість Світлани Лободи критик публічно називав "бездарною", а самій артистці приписував манію величі. Також Сосєдов неодноразово критикував Лободу та Макса Барських після їхньої відмови працювати в Росії на тлі повномасштабного вторгнення, звинувачуючи виконавців у "невдячності".

Особливо різко Сосєдов висловлювався й про Софію Ротару. Він публічно заявляв, що співачка "давно відспівала своє", її репертуар застарів, а нові пісні називав "шлаком" і однотипним матеріалом, вважаючи, що артистці більше нічого сказати публіці. Критик порівнював Ротару зі "весільною генеральшею", яка з’являється на сцені лише заради статусу, а не творчого розвитку. При цьому він стверджував, що співачка могла б давно виїхати з країни, але залишається в Україні виключно через свою велику родину.

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що зрадниця України Наташа Корольова з’явилася на похоронах музичного критика Сергія Соседова. Співачка приховувала обличчя під темними окулярами та вуаллю, а саму смерть Соседова назвала "безглуздою".

Також родина Гайден Панеттьєрі підтримала звернення Володимира Кличка до суду щодо призначення його тимчасовим опікуном майна їхньої спільної доньки Каї. Близькі актриси повністю стали на бік українського боксера в цьому юридичному питанні.

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Про персону: Сергій Сосєдов Сергій Сосєдов - російський журналіст, музичний критик, історик музики, редактор, телеведучий, сценарист. Член Спілки журналістів терористичної Москви, повідомляє Вікіпедія. З 2010 по 2015 рік був одним із чотирьох суддів вокального шоу "Х-фактор" на українському каналі СТБ. Після того, як Росія напала на Україну, Сосєдов підтримав вторгнення агресора.

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