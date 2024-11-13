Музичний критик Сосєдов уперше сказав адекватну річ.

https://glavred.net/starnews/ne-stoyat-i-10-tysyach-putinist-sosedov-krasivo-opustil-vsyu-rossiyskuyu-estradu-10613936.html Посилання скопійоване

Сосєдов оцінив усіх російських зірок / Колаж Главред, фото КП.ру, News.ru

Ви дізнаєтеся:

Скільки повинні коштувати російські артисти

Що потрібно зробити з гонорарами зірок

Російський музичний критик Сергій Сосєдов, який ні співати, ні писати пісні не вміє, але прекрасно вмів стелитися перед українськими зірками, оцінив таланти і діяльність всієї російської естради.

За даними пропагандистського телеграм-каналу "Щоденники знаменитостей", Сосєдов закликає депутатів посильніше урізати гонорари російських зірок.

відео дня

Музичний критик переконаний, що ніхто з російських зірок не вартий і мільйона рублів (10 000 доларів) за концерт.

Сосєдов вперше сказав правду / Скріншот Щоденники знаменитостей

"Жоден концерт ніякої супер-пупер "зірки" не може коштувати більше мільйона рублів. Та й цього багато... аморально платити від 3 до 12 млн за попсовий концерт, коли в країні існують колосальні проблеми", - зазначив він.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, раніше Главред повідомляв, що Сосєдов висловився проти поїздок артистів у зону російської окупації. На його думку, такі поїздки не підходять для того, щоб відновлювати свою репутацію.

Раніше стало відомо, щоАлла Пугачова і Максим Галкін забрали дітей і покинули Ізраїль, куди вони перебралися з країни-окупанта. Після цієї новини сім'я артистів надовго зникла з публічного поля зору.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред