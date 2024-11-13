Ви дізнаєтеся:
- Скільки повинні коштувати російські артисти
- Що потрібно зробити з гонорарами зірок
Російський музичний критик Сергій Сосєдов, який ні співати, ні писати пісні не вміє, але прекрасно вмів стелитися перед українськими зірками, оцінив таланти і діяльність всієї російської естради.
За даними пропагандистського телеграм-каналу "Щоденники знаменитостей", Сосєдов закликає депутатів посильніше урізати гонорари російських зірок.
Музичний критик переконаний, що ніхто з російських зірок не вартий і мільйона рублів (10 000 доларів) за концерт.
"Жоден концерт ніякої супер-пупер "зірки" не може коштувати більше мільйона рублів. Та й цього багато... аморально платити від 3 до 12 млн за попсовий концерт, коли в країні існують колосальні проблеми", - зазначив він.
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Зазначимо, раніше Главред повідомляв, що Сосєдов висловився проти поїздок артистів у зону російської окупації. На його думку, такі поїздки не підходять для того, щоб відновлювати свою репутацію.
Раніше стало відомо, щоАлла Пугачова і Максим Галкін забрали дітей і покинули Ізраїль, куди вони перебралися з країни-окупанта. Після цієї новини сім'я артистів надовго зникла з публічного поля зору.
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