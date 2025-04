"Як це можливо": чоловік Лорак повідомив про нове кохання

У чоловіка Лорак Ісаака Віджраку з'явилися новини на любовному фронті.

Чоловік Лорак повідомив про нове кохання / Колаж Главред, фото Instagram/ isaac_vidjrakou

Коротко:

Чоловік Лорак вийшов у соцмережі та повідомив про кохання

У кого він закохався

Чоловік російської співачки Ані Лорак, яка зрадила Україну і продовжує розважати мешканців країни-окупанта РФ Ісаак Віджраку повідомив, що знову закохався.

На своїй сторінці в Instagram, іспанський йога-інструктор повідомив, що він знову закоханий. "Як можна закохатися двічі в жінку, в яку ти вже закоханий. Можливо, це через те, як її голос танцює в цій новій пісні... Можливо, це через те, як починається весна, коли вона співає", - написав він на своїй сторінці.

У чоловіка Лорак нове кохання / Фото Instagram/ isaac_vidjrakou

Весняне любовне загострення виникло у Віджраку на тлі появи нового кліпу Лорак. Вона з'явилася в безглуздих квіточках і різнокольорових сукнях, а також із черговою піснею, яку складно відрізнити від усіх її попередніх.

Віджраку зробив нове зізнання / Фото Instagram/ isaac_vidjrakou

"Я думав, що знаю, що таке любов. Потім я послухав, і раптом я знову закохався", - написав йога-інструктор.

Віджраку зробив нове зізнання / Фото Instagram/ isaac_vidjrakou

Хто така Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

