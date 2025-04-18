"Як це можливо": чоловік Лорак повідомив про нове кохання

Коротко:
- Чоловік Лорак вийшов у соцмережі та повідомив про кохання
- У кого він закохався
Чоловік російської співачки Ані Лорак, яка зрадила Україну і продовжує розважати мешканців країни-окупанта РФ Ісаак Віджраку повідомив, що знову закохався.
На своїй сторінці в Instagram, іспанський йога-інструктор повідомив, що він знову закоханий. "Як можна закохатися двічі в жінку, в яку ти вже закоханий. Можливо, це через те, як її голос танцює в цій новій пісні... Можливо, це через те, як починається весна, коли вона співає", - написав він на своїй сторінці.
Весняне любовне загострення виникло у Віджраку на тлі появи нового кліпу Лорак. Вона з'явилася в безглуздих квіточках і різнокольорових сукнях, а також із черговою піснею, яку складно відрізнити від усіх її попередніх.
"Я думав, що знаю, що таке любов. Потім я послухав, і раптом я знову закохався", - написав йога-інструктор.
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Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".
А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.
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Хто така Ані Лорак
Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
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