"Я тону": зрадниця Ані Лорак уперше вийшла на зв'язок після весілля

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Співачка-зрадниця Ані Лорак 13 березня оголосила, що зіграла весілля з Ісааком Віджраку, з яким зустрічалася з січня 2023 року. Пара розписалася у вересні 2024 року на Мальорці, а 14 лютого 2025-го на Мальдівах відбулася святкова церемонія.
З чуток, весілля влетіло Кароліні в копієчку, адже платила за організацію вона - її новий чоловік не здатний забезпечити зоряний спосіб життя на шикарних курортах або в столиці країни-окупанта з її позамежними цінами. Тож весільна ідилія тривала недовго: після медового місяця Лорак почала працювати з подвоєною силою - вона тепер годувальниця сім'ї.
Насамперед, поки новина про її весілля остаточно не втратила актуальності, співачка-зрадниця повернулася до соцмереж з анонсом нового треку, який, імовірно, вона присвятила новоспеченому чоловікові. Також вона "промацує ґрунт" перед записом нового альбому.
Разом з тим Ані Лорак виклала знімки з медового місяця з другим чоловіком. І натякнула, що до роботи після цієї весільної подорожі їй повертатися не дуже хочеться. "Я тону в твоїх очах і не хочу назад", - пише артистка.
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Хто така Ані Лорак
Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вдруге вийшла заміж.
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