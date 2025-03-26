"Я тону": зрадниця Ані Лорак уперше вийшла на зв'язок після весілля

Медовий місяць Кароліни Куєк завершився, і вона емоційно звернулася до аудиторії.

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Ані Лорак завершила медовий місяць з Ісааком Віджраку - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

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Чому співачка поспішала завершити романтичну подорож

Співачка-зрадниця Ані Лорак 13 березня оголосила, що зіграла весілля з Ісааком Віджраку, з яким зустрічалася з січня 2023 року. Пара розписалася у вересні 2024 року на Мальорці, а 14 лютого 2025-го на Мальдівах відбулася святкова церемонія.

З чуток, весілля влетіло Кароліні в копієчку, адже платила за організацію вона - її новий чоловік не здатний забезпечити зоряний спосіб життя на шикарних курортах або в столиці країни-окупанта з її позамежними цінами. Тож весільна ідилія тривала недовго: після медового місяця Лорак почала працювати з подвоєною силою - вона тепер годувальниця сім'ї.

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Насамперед, поки новина про її весілля остаточно не втратила актуальності, співачка-зрадниця повернулася до соцмереж з анонсом нового треку, який, імовірно, вона присвятила новоспеченому чоловікові. Також вона "промацує ґрунт" перед записом нового альбому.

Ані Лорак завершила медовий місяць з Ісааком Віджраку - деталі / instagram.com/anilorak

Разом з тим Ані Лорак виклала знімки з медового місяця з другим чоловіком. І натякнула, що до роботи після цієї весільної подорожі їй повертатися не дуже хочеться. "Я тону в твоїх очах і не хочу назад", - пише артистка.

Ані Лорак завершила медовий місяць з Ісааком Віджраку - деталі / instagram.com/anilorak

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Хто така Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вдруге вийшла заміж.

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