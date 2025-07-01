Прив’язали до мотоцикла: росіяни жорстоко стратили українського військовополоненого

Відео зі звірським вчинком загарбників з’явилося у мережі.

https://glavred.net/war/privyazali-k-motociklu-rossiyane-zhestoko-kaznili-ukrainskogo-voennoplennogo-10677839.html Посилання скопійоване

Росіяни жорстоко стратили українського військовополоненого/ колаж: Главред, фото: 4 ОТБр, pixabay

Коротко:

Росіяни жорстоко стратили українського військовополоненого

Окупанти прив’язали полоненого до мотоцикла і тягнули дорогою

Російські окупанти жорстоко стратили українського військовополоненого, прив’язавши його до мотоцикла.

Відповідне відео з’явилося у мережі 1 липня. Кадри із дрона поширив командир відділення 24-го штурмового батальйону "Айдар", молодший сержант Станіслав Бунятов "Осман" у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер+".

відео дня

"Черговий факт страти нашого військового. Росіяни прив’язали бійця СОУ до мотоцикла і протягнули по дорозі", – йдеться у підписі до відео.

Станом на цей час офіційних коментарів від ЗСУ і правоохоронців немає.

Також невідомо, був український військовий на момент вчинення цього звірства живим чи мертвим.

Це відео прокоментував у Telegram воєнний журналіст та чинний військовослужбовець Юрій Бутусов.

"Телеграм-канал "Говорять Снайпер" оприлюднив кадри страти українського захисника. Окупанти прив’язали бійця СОУ до мотоцикла і протягнули по дорозі. Цікаво, чому досі набрали до рота води і жодним чином не реагують на подібні факти такі ефективні організації як ООН, "Червоний Хрест", Amnesty International?", – написав він.

Як раніше повідомляв Главред, окупанти розстріляли двох українських військовополонених. Обласна прокуратура почала розслідування за фактом розстрілу полонених.

Також раніше повідомлялося, що у полоні РФ загинули понад 200 українських військових. Ще 245 українських військових були вбиті росіянами відразу після здачі в полон.

Читайте також:

Хто такий Юрій Бутусов Відомий український журналіст, головний редактор інтернет-порталу Цензор.нет. Спеціалізується на військовій тематиці і питаннях оборони та безпеки. У 2020-2021 роках — позаштатний радник міністра оборони України. Автор серії аналітичних матеріалів на військову тематику, виступає у якості експерта на провідних телеканалах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред