Не вистачило грошей: скільки Лорак заплатила за весілля і свого йога-інструктора

Зрадниця Лорак вигуляла свого інструктора на Мальдівах і зіграла з ним весілля.

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Ані Лорак та Ісаак Віджраку зіграли весілля на Мальдівах/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

Скільки Лорак заплатила за весілля

Скільки вклав Ісаак Віджраку

13 березня зрадниця України Ані Лорак вийшла заміж за інструктора з йоги Ісаака Віджраку, який переїхав жити до співачки в РФ з Іспанії.

У терористичній Росії розкрили приблизну вартість весілля, яке відбулося на Мальдівах.

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Урочистість на Мальдівах відбулася понад місяць тому, у День святого Валентина. А офіційно запроданка розписалася ще у вересні минулого року. Лорак пояснила таку таємничість тим, що не бажала привертати до себе і свого інструктора зайвої уваги.

Тим часом, як пише російський 5 канал, у РФ припускають, що Лорак просто не вистачило грошей. За словами російської світської журналістки Даяни Брют, Лорак не наспівала на суму, яка б дозволила привезти всю сім'ю на Мальдіви.

"У районі 1,6 мільйона може обійтися переліт туди-назад. Плюс проживання в якомусь топ-готелі. Теж, я думаю, що близько 1,5 мільйона на тиждень. Також, якщо ми беремо преміум-сегмент цієї виїзної церемонії реєстрації, в яку входитиме візажист, фотограф, гарна вечеря, SPA-процедури, думаю, що не менше ніж мільйон рублів точно потрібно закладати. Разом: близько від чотирьох мільйонів (близько 2 млн гривень) може обійтися таке весілля", - уточнила весільний організатор Марія Ковальова.

Крім того, інша російська телеведуча Олена Ханга заявила прямим текстом, що Віджраку ні за що не платить, а "відпрацьовує по-іншому".

"Щастя, як ми всі з вами знаємо, за гроші не купиш. Тому це взагалі не має жодного значення. Він це якось по-іншому компенсує. Ми навіть здогадуємося як. І це коштує набагато більше, ніж гроші", - висловилася телеведуча.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.

Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.

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Хто така Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

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