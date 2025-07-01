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Ледь не лопнула: Ада Роговцева вибісила російську актрису-"дворняжку"

Олена Кюпелі
1 липня 2025, 16:32
375
Російська путіністка і любителька війни не може забути, що сказала Ада Роговцева.
Росіянка не може забути слова Ади Роговцевої
Росіянка не може забути слова Ади Роговцевої / Колаж Главред, фото Instagram/ada_rogovtseva, Sputnik Moldova

Коротко:

  • Яку фразу не може забути путіністка Сташенко
  • Як тоді вчинила Ада Роговцева

Російська акторка-путіністка Оксана Сташенко, яка шалено підтримує військове вторгнення терориста-Путіна в Україну, згадала, як одного разу на зйомках її привітала висловлюванням "Слава Україні" українська акторка Ада Роговцева.

Путіністка ніяк не може забути настільки значущої події свого життя, що згадала про це через багато років. Як цитують її російські пропагандистські ЗМІ, вона про Аду Роговцеву "все зрозуміла давно".

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Легендарна Ада Роговцева поділилася старим фото
Легендарна Ада Роговцева поділилася старим фото / Фото Facebook/adarogovtseva

"Я з нею знімалася. Її позиція була для мене зрозуміла давним-давно. Просто війна показала всьому світу, хто є Роговцева. А я про це знала давно. Ще на початку 2014 року я все про цю людину зрозуміла. Справа була в Києві. Знімали серіал "Дворняжка Ляля". Був побудований величезний павільйон із вигородками декораційними, багато-багато різних квартир. Аді Роговцевій складно було підніматися гримуватися на другий поверх, де у всіх нас були гримерки, все-таки вік. Тому їй зробили гримерку просто на першому поверсі, в сусідній кімнатці від знімального павільйону, у вигородці. На зйомки я приїхала дуже заздалегідь. У мене була друга сцена, я попросила привезти мене до початку першої сцени, де якраз працювала Роговцева. Мене загримували, думаю, піду привітаюся з Адою Миколаївною. Я виходжу на зовнішні сходи, починаю спускатися і бачу весь знімальний процес. І з жахом спостерігаю: перше, що каже Роговцева, вийшовши до групи, "Слава Україні", - не може забути зустріч із легендарною актрисою путіністка.

Ада Роговцева
Ада Роговцева / УНІАН

За словами російської актриси, вона побігла "скаржитися" продюсеру. "Я відразу продюсеру сказала - не московському, а київському, що я прийшла на зйомки заздалегідь і було таке висловлювання. Продюсер каже: "Ну, дякую, що сказала". І все. Нікого не було звільнено, нічого не було змінено", - смішить своєю оскаженілістю Сташенко.

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Як раніше повідомляв Главред, українська відома акторка Ада Роговцева поділилася спогадами про те, як вона їздила в країну-окупанта РФ і знімалася там у різних проектах. В інтерв'ю Сергію Жадану Роговцева зізналася, що завжди нагадувала росіянам, що вона українська актриса.

Раніше також легендарна українська артистка театру і кіно Ада Роговцева присвятила антрепризну виставу "Будьте як удома"вбитому росіянами акторові Паші Лі.

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Хто така Ада Роговцева

Ада Роговцева - українська актриса театру і кіно. Герой України (2007), народна артистка СРСР (1978), лауреатка Державної премії УРСР імені Т.Г.Шевченка (1981), Державної премії України імені О.П.Довженка (2017).

Як пише Вікіпедія, артистка має впевнену проукраїнську позицію. У 2014 році після анексії Криму Російською Федерацією, яка не визнана більшістю міжнародної спільноти[, і початку війни на Донбасі, вона назвала Росію державою-агресором. Неодноразово відвідувала з виступами передову ЗСУ на Донбасі в зоні проведення антитерористичної операції об'єднаних сил.

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