Побив матір: російського актора засудили до в'язниці

Коротко:
- Чому Левда накинувся на свою матір
- Який термін йому доведеться відсидіти
Російський актор Яків Левда засуджений до колонії загального режиму, в якій він проведе три роки.
Як пишуть російські пропагандисти, молодого актора вирішили судити за побиття своєї матері. 27-річний актор поки не прокоментував вирок, але відомо, що він повністю визнав провину.
Повідомляється, що Яків підняв руку на маму 15 листопада 2024 року після того, як жінка покликала його додому, щоб поскаржитися на батька.
Згодом Яків Левда висловлювався про подію, підкреслюючи, що все було не так, як передають ЗМІ. Проте у його матері були переломи ребер, гематоми на тазі, грудях і в ділянці ока. Пізніше з'ясувалося, що артист страждав від алкоголізму, під час бесіди з правоохоронними органами Яків обіцяв почати лікуватися, але, очевидно, не зробив цього.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, Олександра Кучеренко, яка раніше була одружена з ведучим Дмитром Комаровим, побувала в Одесі. На своїй сторінці в соцмережах Кучеренко показала кілька знімків з улюбленого міста.
А також Настя Каменських, яка перебралася жити в США після мовного скандалу, потрапила під немилість підписників. У коментарях українці порівняли артистку зі зрадницею Ані Лорак.
Вас також може зацікавити:
- Одразу в лікарню: голлівудський актор протестував удар Олександра Усика
- Інсульт та алкоголізм: як карма наздогнала акторів-путіністів із серіалу "Свати"
- Так акторам не платять: Наталя Денисенко розкрила свій щедрий гонорар
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред