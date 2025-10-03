Побив матір: російського актора засудили до в'язниці

Російський актор накинувся на свою матір, коли мама попросила допомоги.

Яків Левда побив свою матір / Фото РосЗМІ

Чому Левда накинувся на свою матір

Який термін йому доведеться відсидіти

Російський актор Яків Левда засуджений до колонії загального режиму, в якій він проведе три роки.

Як пишуть російські пропагандисти, молодого актора вирішили судити за побиття своєї матері. 27-річний актор поки не прокоментував вирок, але відомо, що він повністю визнав провину.

Повідомляється, що Яків підняв руку на маму 15 листопада 2024 року після того, як жінка покликала його додому, щоб поскаржитися на батька.

Російський актор побив свою матір / Фото РБК

Згодом Яків Левда висловлювався про подію, підкреслюючи, що все було не так, як передають ЗМІ. Проте у його матері були переломи ребер, гематоми на тазі, грудях і в ділянці ока. Пізніше з'ясувалося, що артист страждав від алкоголізму, під час бесіди з правоохоронними органами Яків обіцяв почати лікуватися, але, очевидно, не зробив цього.

