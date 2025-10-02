Так акторам не платять: Наталія Денисенко розкрила свій щедрий гонорар

Ви дізнаєтесь:
Українська відома акторка Наталія Денисенко, яку підозрюють в романі з манекенником Юрієм Савранським, відверто розповіла про свої заробітки. Зірка "Кріпосної" поділилась з проєктом "Ранок у великому місті", яким був її найбільший гонорар та скільки вона отримує за робочий день.
Раніше режисер Денис Тарасов назвав Наталію однією з найбільш високооплачуваних акторок України. Вона поділилась, що зазвичай акторам платять 10-20 тисяч гривень, що вже вважається пристойним гонораром. Проте популярність Наталії виводить її заробітки на новий рівень.
"Зараз акторам можуть платити від 10 до 20 тисяч гривень, і це високий гонорар. Мені за зміну платять майже тисячу доларів", - розповіла Денисенко.
Найвищий гонорар Наталки Денисенко за один знімальний день склав п’ять тисяч доларів. Вона уточнила, що така сума була лише за участь у рекламній кампанії, адже зазвичай актори отримують значно менші виплати.
"Найбільший гонорар за знімання – це, напевно, п'ять тисяч доларів, але це був рекламний знімальний день, тому це зависокий гонорар, так не платять", — підсумувала артистка.
Раніше Главред повідомляв, що акторка Наталія Денисенко засвітилася в обіймах з манекенником і бізнесменом Юрієм Савранським. Саме з Савранським Денисенко приписував роман її колишній чоловік – актор і військовослужбовець Андрій Федінчик.
Також Наталка Денисенко з'явилась на публіці разом зі своїм ексчоловіком Андрієм Федінчиком. Вони разом відвели сина у школу. Батьки маленького Андрія навіть позували разом для фото. Це - їхня перша спільна публічна поява після розлучення.
Про персону: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.
