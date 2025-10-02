Рус
Так акторам не платять: Наталія Денисенко розкрила свій щедрий гонорар

Христина Трохимчук
2 жовтня 2025, 12:56
56
Акторка Наталія Денисенко відверто розповіла, скільки заробляє.
Наталка Денисенко
Наталка Денисенко розповіла про свої статки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Ви дізнаєтесь:

  • Наталка Денисенко розповіла про свої гонорари
  • Скільки заробляє співачка за день

Українська відома акторка Наталія Денисенко, яку підозрюють в романі з манекенником Юрієм Савранським, відверто розповіла про свої заробітки. Зірка "Кріпосної" поділилась з проєктом "Ранок у великому місті", яким був її найбільший гонорар та скільки вона отримує за робочий день.

Раніше режисер Денис Тарасов назвав Наталію однією з найбільш високооплачуваних акторок України. Вона поділилась, що зазвичай акторам платять 10-20 тисяч гривень, що вже вважається пристойним гонораром. Проте популярність Наталії виводить її заробітки на новий рівень.

відео дня
Наталія Денисенко
Наталія Денисенко - скільки заробляє за день / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Зараз акторам можуть платити від 10 до 20 тисяч гривень, і це високий гонорар. Мені за зміну платять майже тисячу доларів", - розповіла Денисенко.

Найвищий гонорар Наталки Денисенко за один знімальний день склав п’ять тисяч доларів. Вона уточнила, що така сума була лише за участь у рекламній кампанії, адже зазвичай актори отримують значно менші виплати.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - найбільший гонорар / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Найбільший гонорар за знімання – це, напевно, п'ять тисяч доларів, але це був рекламний знімальний день, тому це зависокий гонорар, так не платять", — підсумувала артистка.

Раніше Главред повідомляв, що акторка Наталія Денисенко засвітилася в обіймах з манекенником і бізнесменом Юрієм Савранським. Саме з Савранським Денисенко приписував роман її колишній чоловік – актор і військовослужбовець Андрій Федінчик.

Також Наталка Денисенко з'явилась на публіці разом зі своїм ексчоловіком Андрієм Федінчиком. Вони разом відвели сина у школу. Батьки маленького Андрія навіть позували разом для фото. Це - їхня перша спільна публічна поява після розлучення.

Про персону: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

