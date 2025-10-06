Роман Сасанчин хоче забрати до себе доньку після розлучення - як відреагувала ексдружина

Сасанчин прокоментував, яким бачить майбутнє маленької Елізи.

https://glavred.net/stars/roman-sasanchin-hochet-zabrat-k-sebe-doch-posle-razvoda-kak-otreagirovala-eks-zhena-10704143.html Посилання скопійоване

Роман Сасанчин розлучення - співак заговорив про опіку над донькою / колаж: Главред, фото: instagram.com/sasanchyn_official, instagram.com/annavi_sasanchyn

Коротко:

Роман та Іванна Сасанчини розлучаються

Колишні партнери активно обговорюють долю доньки

Український співак Роман Сасанчин розлучається з дружиною Іванною після 6 років стосунків. Зараз у парі постало питання про опіку над їхньою спільною донькою Елізабет, якій у грудні виповниться 4 роки.

У своєму блозі в Instagram артист зазначив, що наразі Іванна з Елізою задля безпеки живуть за кордоном, проте він мріє про повернення доньки. Також Роман розповів, що надалі планує активно обговорювати питання опіки, оскільки має власні погляди на майбутнє дівчинки.

відео дня

"Поки війна та обстріли мені спокійніше, щоб вона була у безпеці, але на майбутнє маю бажання забрати до себе. На дитину у нас абсолютно рівні права, тому проти чи не проти — це запитання, яке точно буде вирішуватись. Я у неї забирати дитину не хочу, але маю бажання, щоб дитина здобувала українську освіту, бачилась з обома батьками і була щаслива! Але якщо Іванка і на далі залишиться за кордоном, доведеться якось про це домовитися", - пише Роман Сасанчин.

Роман Сасанчин розлучення - співак заговорив про опіку над донькою / instagram.com/sasanchyn_official

Роман Сасанчин розлучення - співак заговорив про опіку над донькою / instagram.com/sasanchyn_official

Іванна в соціальних мережах також висловилася про долю Елізабет після розлучення її батьків. Вона переконана, що їй та Роману вдасться знайти правильне рішення, щоб їхня донька могла проводити час і з мамою, і з татом.

Також Сасанчина заявила, що вважає співака прекрасним батьком. "Одне скажу - він найкращий тато для своєї доньки. І вірю, що ми знайдемо сили зробити все, щоб вона була щаслива. А це вже питання часу", - додала Іванна.

Колишня дружина Романа Сасанчина прокоментувала ситуацію / instagram.com/annavi.is

Колишня дружина Романа Сасанчина прокоментувала ситуацію / instagram.com/annavi.is

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про важливу заяву Інни Бєлєнь - переможниці 13-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Вона вперше показала нового коханого і поділилася спільними планами на майбутнє.

Також український актор Остап Ступка заговорив про одруження з 23-річною коханою. За його плечима вже чотири шлюби, тоді як для його партнерки сімейне життя буде в новинку.

Читайте також:

Про персону: Роман Сасанчин Роман Сасанчин - український співак і музикант. Переможець музичних проєктів "Голос. Діти-2" та "Голос країни-10" (обидва рази за тренерства Тіни Кароль). Одружений, 2021 року вперше став батьком.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред