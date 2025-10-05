Закричала і відвернулася: вагітна Бех-Романчук дізналася стать первістка

Марина Бех-Романчук та її чоловік провели зворушливу гендер-паті.

Марина Бех-Романчук вагітна - стрибунка розкрила стать дитини / колаж: Главред, фото: instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук вагітна первістком

Нещодавно стрибунка дізналася стать майбутнього малюка

У середині вересня Марина Бех-Романчук розповіла радісну новину - після тривалого лікування спортсменці все ж вдалося завагітніти, і тепер вона та її чоловік, плавець Михайло Романчук, чекають на первістка. Парі належить пережити ще безліч емоційних моментів, якими, втім, вони з великим задоволенням діляться в соціальних мережах.

Наприклад, нещодавно в блозі Марини в Instagram з'явилося відео з вечірки на честь майбутнього малюка. На ній майбутні батьки та їхні близькі дізналися стать дитини.

"Словами не описати ці емоції. Ми чекаємо на тебе", - написала Бех-Романчук. У неї та її обранця буде дівчинка. Реакція пари на відео була однозначною - батьки шалено щасливі, що в них народиться донька. У коментарях їх вітають із цією подією.

Марина Бех-Романчук вагітна - стрибунка розкрила стать дитини / instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук вагітна - стрибунка розкрила стать дитини / instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук вагітна - стрибунка розкрила стать дитини / instagram.com/marynabekh

Дивіться відео, як Марина Бех-Романчук розсекретила стать дитини:

Про персону: Марина Бех-Романчук Марина Бех-Романчук - українська легкоатлетка, яка виступає у стрибках у довжину та потрійному стрибку. Чемпіонка Європи 2022 року в потрійному стрибку, чемпіонка Європи 2021 року в стрибку в довжину в приміщенні, призерка чемпіонату світу 2019 року в стрибку в довжину, багаторазова чемпіонка України. Учасниця Олімпійських ігор 2016, 2020 і 2024 років, повідомляє Вікіпедія.

