Мовчунка Єва Бушміна засвітилася в Києві - деталі

Коротко:
- Єва Бушміна живе за кордоном та ігнорує війну в Україні
- Артистка нещодавно приїхала до Києва
Українська співачка Єва Бушміна (Яна Швець) була учасницею гурту ВІА Гра з 2010 по 2013 рік. Пізніше вона розвивала кар'єру під псевдонімом Layah, проте 2025 року закрила цей проєкт, і повернулася до старого псевдоніма.
Відомо, що зараз разом із чоловіком, одеським скульптором Денисом Грищуком, вона проживає у Франції. Про війну в Україні Бушміна мовчить, а в соціальних мережах і в особистому спілкуванні так і не перейшла на українську мову - артистка використовує російську та англійську.
Однак зв'язки з Україною Єва, схоже, не обірвала остаточно. Джерело каналу "Злива" повідомило, що артистка була помічена в одному зі столичних закладів. Пізніше свій візит до Києва підтвердила і сама Бушміна - у своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото з підписом: "Приїхати до Києва без ключів від квартири - Done".
Цілі приїзду Єви Бушміної в Україну поки невідомі.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що відома українська ведуча Інна Шевченко вперше стала матір'ю в 47 років. Вона розкрила стать новонародженого, і поділилася першим фото з малюком.
Також ексдружина Дмитра Комарова, модель і ведуча Олександра Кучеренко, зробила романтичний натяк із міста кохання. У Парижі вона поєднує роботу і відпочинок.
Читайте також:
- Закричала і відвернулася: вагітна Бех-Романчук дізналася стать первістка
- Остапчук подарував дружині дороге авто: скоро отримає права
- Безробітна Оксана Баюл розпродає майно в США - подробиці
Про персону: Єва Бушміна
Єва Бушміна (справжнє ім'я - Яна Швець) - українська співачка. Колишня учасниця гурту ВІА Гра (з березня 2010 по грудень 2012 року у складі з Надією Мейхер і Альбіною Джанабаєвою). Брала участь у шоу "Фабрика зірок-3" (5 місце). З 2016 року виступала під псевдонімом LAYAH, але пізніше закрила проєкт.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред