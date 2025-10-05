Мовчунка Єва Бушміна засвітилася в Києві - деталі

Ексвіагрянку помітили в столиці.

Єва Бушміна де зараз - співачка-мовчунка засвітилася в українській столиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/layahmusic

Єва Бушміна живе за кордоном та ігнорує війну в Україні

Артистка нещодавно приїхала до Києва

Українська співачка Єва Бушміна (Яна Швець) була учасницею гурту ВІА Гра з 2010 по 2013 рік. Пізніше вона розвивала кар'єру під псевдонімом Layah, проте 2025 року закрила цей проєкт, і повернулася до старого псевдоніма.

Відомо, що зараз разом із чоловіком, одеським скульптором Денисом Грищуком, вона проживає у Франції. Про війну в Україні Бушміна мовчить, а в соціальних мережах і в особистому спілкуванні так і не перейшла на українську мову - артистка використовує російську та англійську.

Однак зв'язки з Україною Єва, схоже, не обірвала остаточно. Джерело каналу "Злива" повідомило, що артистка була помічена в одному зі столичних закладів. Пізніше свій візит до Києва підтвердила і сама Бушміна - у своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото з підписом: "Приїхати до Києва без ключів від квартири - Done".

Цілі приїзду Єви Бушміної в Україну поки невідомі.

Єва Бушміна де зараз - співачка-мовчунка засвітилася в українській столиці / t.me/zlyvaaaaaaaaa

Єва Бушміна де зараз - співачка-мовчунка засвітилася в українській столиці / instagram.com/layahmusic

Про персону: Єва Бушміна Єва Бушміна (справжнє ім'я - Яна Швець) - українська співачка. Колишня учасниця гурту ВІА Гра (з березня 2010 по грудень 2012 року у складі з Надією Мейхер і Альбіною Джанабаєвою). Брала участь у шоу "Фабрика зірок-3" (5 місце). З 2016 року виступала під псевдонімом LAYAH, але пізніше закрила проєкт.

